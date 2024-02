Republikánsky senátor: NATO môže ďalej počítať s USA, ak bude Trump prezidentom

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video Zdroj: C-SPAN

„Samozrejme, že máme radi našich spojencov v NATO a myslím si, že si vážime alianciu NATO, a to platí naprieč celým politickým spektrom,“ povedal Vance. Dodal však, že posolstvom Trumpa a s ním spriaznených pravicových republikánov je, že „Európa musí byť trochu sebestačnejšia“, čo sa týka obrany.

Novinárom na okraj zmienenej mníchovskej konferencie tiež povedal, že ak Európa skutočne verí, že ruský prezident Vladimir Putin je „existenčnou hrozbou“, potom ekonomické mocnosti ako napríklad Nemecko „musia pridať“ čo sa týka obrany.

Vance tiež povedal, že balík ďalšej vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu, ktorý aktuálne blokujú v Kongrese politické spory republikánov s demokratmi, ani v prípade schválenia zásadne nezmení situáciu na bojisku. Poukázal pritom na obmedzenú kapacitu USA, čo sa týka výroby zbraní.

„Môžeme poslať (na Ukrajinu) také množstvo zbraní, aké sme poslali za posledných 18 mesiacov? Jednoducho nemôžeme. Bez ohľadu na to, koľko šekov americký Kongres vypíše, sme v tom obmedzení,“ povedal. Zároveň vyjadril vieru v to, že Rusko má motiváciu rokovať o mieri a že vojna sa v nejakom okamihu skončí.

Spolupredsedníčka nemeckej vládnej strany Zelených, Ricarda Langová, mu oponovala. Uviedla, že ruský prezident Vladimir Putin opakovane preukázal, že aktuálne „nemá záujem o mier“. Zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu by teraz podľa nej znamenalo buď predĺženie vojny, alebo rovno víťazstvo Putina.

Ak by takto Putin zvíťazil, tak on, ale aj iné mocnosti, ako napríklad Čína podľa Langovej pochopia, že „je možné jednoducho zmeniť hranice a NATO im to nebude mať za zlé“. Svet by sa tak stal podľa jej slov menej bezpečným a bolo by v ňom menej slobody ako pre EÚ, tak aj pre USA.

Trump, ktorý je hlavným kandidátom republikánov v novembrových prezidentských voľbách nedávno vyhlásil, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť svoje finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do funkcie neprídu na pomoc. Dokonca povedal, že by Rusko nabádal k útoku na členov NATO, ktorí si neplnia povinnosti.