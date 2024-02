V Bruseli chce mať silné slovo Francúz, ktorý tvrdí, že odmietol pokyn vítať migrantov

Znamená to, že Národné združenie vo voľbách postaví na jedno z najvyšších miest človeka, čo sa venoval oblasti, ktorú táto strana považuje za svoju prioritu. Krajná pravica by najradšej videla nepriepustné európske hranice, čiže také, cez ktoré neprekĺzne ani jeden ilegálny migrant.

Fico: Je to demonštrácia sily. Každý nelegálny migrant bude zadržaný Video Blikajúce majáky, štekajúce psy a obrnené autá. Premiér Fico spoločne s ministrami vnútra a zahraničných vecí spustili na hraničnom priechode Čunovo-Rajka kontrolu zelených hraníc s Maďarskom. / Zdroj: TV Pravda

„Je to šikovný ťah Národného združenia," poznamenal denník Le Figaro. Strana tým chce dokázať, že voličom ponúka kandidáta, ktorí už má veľké skúsenosti s potieraním ilegálneho prisťahovalectva. „Leggeri bol vysokopostavený funkcionár. Je zárukou dôveryhodnosti a potvrdením toho, že Národné združenie sa stalo obľúbené," dodali noviny.

Leggeri sa už stihol posťažovať, že po nástupe novej Európskej komisie v roku 2019 sa zmenil jej postoj k ilegálnemu prisťahovalectvu. Tvrdí, že niektorí bruselskí predstavitelia naliehali,aby sa Frontex správal k migrantom ústretovejšie. Reagoval odmietavo, lebo podľa neho by sa spreneveril poslaniu tejto agentúry.

Rôzne spory vyvrcholili tým, že riadenie Frontexu pod vedením Leggeriho začal vyšetrovať Európsky úrad pre boj proti podvodom. Skôr než kompetentní stihli vyvodiť voči nemu prípadnú zodpovednosť, odstúpil zo svojej funkcie. Naznačil, že sa stal neželanou osobou: „Cítil som všeobecnú opustenosť. Európska komisia, ktorá bola ku mne zjavne nepriateľská, chcela, aby som odišiel," citoval ho serve L'internaute.

Expert: Le Penová v Bratislave, Kollár sa pridal k neonacistom Video Pozrite sa ako prebiehalo stretnutie Marine Le Penovej a Borisa Kollára na bratislavskom hrade a ako to hodnotí expert. / Zdroj: TV Pravda

Jordan Bardella, ktorý povedie kandidátnu listinu Národného združenia v eurovoľbách, dokonca použil slová o sprisahaní francúzskeho prezidenta: „Emmanuel Macron ho donútil odstúpiť, pretože konal proti potopeniu Európy," napísal na sociálnej sieti X. Podobne sa vyjadrila líderka krajnej pravice Marine Le Penová, podľa ktorej Leggeri prehral zápas s ideológiou vítania migrantov.

Foto: SITA/AP Marine Le Penová, Viktor Orbán Marine Le Penová a Viktor Orbán. Jej volebnú kampaň pred francúzskymi prezidentskými voľbami financovala aj banka MKB, ktorá je blízka maďarskému premiérovi.

Europoslankyňa Manon Aubryová z krajne ľavicového Nepoddajného Francúzska, naopak, odchod Leggeriho z čela agentúry vôbec neľutuje. „Premenil Frontex na skupinu po zuby ozbrojených žoldnierov, ktorí brutalizovali a nechávali na našich hraniciach zomierať tisíce vyhnancov," citoval ju Le Figaro (kritizovala prácu Frontexu na mori).

Politickí rivali krajnej pravice sa pozastavujú nad tým, že kým lepenovci sa ešte nie tak dávno obúvali do činnosti Frontexu, zrazu velebia jeho bývalého šéfa a berú ho so sebou do eurovolieb. „Naozaj ma prekvapuje, že Národné združenie teraz hovorí o dôležitosti Frontexu, pretože túto agentúru vždy očierňovalo a odmietalo hlasovať za pridelenie prostriedkov, ktoré potrebovala," povedala Nathalie Loiseauová členka europarlamentnej liberálnej frakcie Obnove Európu.

Foto: SITA/AP, Lefteris Pitarakis Frontex, Egejské more, loď, pohraničná stráž Pohraničná stráž agentúry Frontex hliadkuje v Egejskom mori.

Leggeri oznámil svoju kandidatúru vo voľbách do Európskeho parlamentu v rozhovore pre noviny Le Journal du Dimanche. „Naším cieľom je znovu získať kontrolu nad hranicami EÚ aj Francúzska. Národné združenie má konkrétny plán a kapacity na jeho uskutočnenie," povedal. Dodal, že v hnutí sú odhodlaní bojovať proti migračnej vlne, ktorú podľa neho Európska komisia nepovažuje za problém, ale skôr za projekt, čo sám vie dosvedčiť.

Denník Libération poznamenal, že volebný úspech 55-ročného Leggeriho je už vopred jasný: „Tým, že obsadí tretie miesto na zozname kandidátov, má istotu, že získa mandát v Európskom parlamente, lebo podľa prieskumov verejnej mienky by Národnému združeniu dalo svoj hlas 30 percent opýtaných."

Časopis Le Point podotkol, že nasadenie Leggeriho, ktorý tri desaťročia pôsobil v oblasti bezpečnosti, môže poslúžiť Národnému združeniu aj ako impulz do iných volieb: do národných. Krajná pravica dúfa, že jej kandidát alebo kandidátka konečne uspeje v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v roku 2027. Ich víťaz bude v Elyzejskom paláci rozhodovať o podobe novej vlády a v takom prípade by Leggeri prichádzal do úvahy ako jej člen.