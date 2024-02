'Je to naša krajina a naše nebo.' Ukrajinci za tri dni zlikvidovali šesť ruských moderných lietadiel

Rusi si raketometom takmer zostrelili vlastnú stíhačku Su-25 Video Ruskí vojaci raketometom Grad takmer zostrelili vlastné útočné lietadlo Suchoj Su-25, ktoré smerovalo k frontovej línii na Ukrajine. / Zdroj: twitter/Special Kherson Cat

Ako píše portál Novinky.cz, ktorý sa odvoláva na informácie ukrajinskej internetovej publikácie Obozrevatel ako prvý o zostrelení lietadiel informoval veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mykola Oleščuk.

„Ďalšie dva ruské vojnové lietadlá sú dole! Je to naša krajina a naše nebo! Vďaka vám všetkým za prácu v boji! Pokračovanie nabudúce,“ napísal na Telegrame. „Ukrajinské vzdušné sily dnes ráno zničili dve ruské lietadlá, ktoré zhadzovali riadené bomby na pozície ukrajinských vojakov," oznámil Syrskyj. Lietadlá zostrelili na východnom fronte, dodal Oleščuk.

Minimálne jedno z lietadiel malo byť zostrelené pri Mariupole. Pár hodín pred Oleščukovým potvrdením boli blízko mesta počuť výbuchy a očití svedkovia videli aj pád horiaceho objektu do Azovského mora.

Ukrajinské letectvo oznámilo cez víkend zostrelenie ruského stíhacieho bombardéra Su-34. Podľa Kyjeva prišlo Rusko v sobotu tiež o tri iné bojové lietadlá. Informácie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.

Ukrajinský generál: Ruský vrtuľník horí dobre Video ,,Ruský Mi-8 bol zostrelený. Skvelá práca 25. výsadkovej brigády. Dobre horí. Výborne, bojovníci," komentoval zničenie ruskej helikoptéry veliteľ pozemných síl ukrajinskej armády generál Olexandr Syrskyj. / Zdroj: Ukrajinské ozbrojené sily

„Okolo 6:00 sa ďalší Su-34 ‚úspešne vrátil‘ na základňu,“ napísal na Telegrame veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk v ironicky ladenom príspevku, v ktorom zhrnul výsledky práce ukrajinskej protivzdušnej obrany z noci na dnes.

Podľa neho bolo zostrelených tiež 12 bezpilotných lietadiel iránskej konštrukcie Šáhid a jedna riadená letecká raketa Ch-59.

„Ráno 17. februára 2024 zničilo letectvo Ozbrojených síl Ukrajiny vo východnom sektore hneď tri nepriateľské lietadlá – dva stíhacie bombardéry Su-34 a jednu stíhačku Su-35,“ uviedol na sociálnej sieti Telegram veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk.

Ak by sa informácie potvrdili, znamenalo by to pre Moskvu stratu moderných bojových lietadiel. Portál Stanica B92 uvádza, že hodnota jedného stíhacieho bombardéra Su-34 je 40 miliónov eur.

Odkedy Kyjev dostal zo Západu pokročilé systémy protivzdušnej obrany, Ukrajinci tieto zbrane opakovane použili s cieľom narušiť činnosť ruského letectva blízko frontových línií.