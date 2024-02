Tusk kritizoval zdržovanie vstupu Švédska do NATO zo strany Maďarska

Poľský premiér Donald Tusk kritizoval v pondelok zdržovanie ratifikácie žiadosti Švédska o vstup do NATO zo strany Maďarska. Tusk takéto konanie pritom označil za neakceptovateľné, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a PAP.

Do lesa aj do mesta. Švédske tanky slúžia Ukrajincom proti Rusom Video

Schválenie švédskej žiadosti Maďarskom je poslednou prekážkou na ceste Švédska do NATO. Štokholm požiadal o vstup do Aliancie v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.

„Je to neakceptovateľné nielen z môjho pohľadu, že jedna krajina môže takto blokovať druhú, a to predovšetkým v kontexte… vojny na Ukrajine,“ povedal Tusk počas spoločnej tlačovej konferencie so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vo Varšave.

„Na našich priateľov v Budapešti treba vyvíjať tlak, aby spravili, čo je správne,“ dodal Tusk.

Napriek tomu, že Maďarsko v princípe podporuje vstup Švédska do NATO, Budapešť tento proces predlžuje. Maďarský premiér Viktor Orbán však cez víkend uviedol, že spolu s Kristerssonom prijal dôležité kroky na znovu vybudovanie vzájomnej dôvery. Orbán tiež povedal, že spor so Švédskom sa blíži ku koncu a Maďarsko je na ceste k ratifikácii žiadosti Štokholmu.

Foto: TASR/AP, Czarek Sokolowski Kristersson Tusk Švédsky premiér Ulf Kristersson (vľavo) a poľský premiér Donald Tusk pózujú počas stretnutia vo Varšave v pondelok 19. februára 2024.

Novinári v pondelok žiadali Kristerssona o reakciu na Orbánove víkendové vyhlásenia. „Neviem, čo presne tým myslel… Jednoducho si myslím, že existuje silná vôľa na dokončenie prístupového procesu do NATO,“ uviedol švédsky premiér.

Štokholm opakovane odmietol rokovať s Maďarskom o ratifikácii svojej žiadosti do NATO napriek tomu, že Orbán pozýval Kristerssona do Budapešti, aby rokovali o vstupe do NATO. Švédsky premiér v pondelok vo Varšave potvrdil, že sa na návštevu Budapešti pripravuje.

Švédsko požiadalo o vstup do NATO spolu s Fínskom v máji 2022 v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Fínsko sa stalo 31. členom NATO vlani v apríli. Ratifikáciu žiadosti Švédska pritom okrem Maďarska donedávna odkladalo aj Turecko.