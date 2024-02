Tvrdosť a prevencia. Nemecko ohlásilo ťaženie proti pravicovému extrémizmu

Foto: SITA/AP, Ebrahim Noroozi Protest / AfD / Pravicový extrémizmus / Protestujúci pred budovou nemeckého Bundestagu počas demonštrácie proti pravicovému extrémizmu a strane AfD, 3. februára 2024.

„Chceme využiť všetky nástroje právneho štátu, aby sme ochránili demokraciu. Chceme rozložiť pravicovoextré­mistické siete, pripraviť ich o príjmy a zobrať im zbrane,“ vyhlásila na tlačovej konferencii, kde oboznámila so svojím zámerom.

Sprevádzal ju pri tom predseda Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Thomas Haldenwang a prezident Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch.

Ako Faeserová prezradila, jadrom novej stratégie bude prevencia a tvrdosť. S pravicovými extrémistami podľa nej treba zaobchádzať ako so skupinami organizovanej kriminality. Do boja by sa mali zapojiť všetky zložky štátu – nielen polícia, ale aj rôzne kontrolné úrady.

„Prevrátiť každý kameň – to je ten správny prístup pri pravicových extrémistoch,“ zdôraznila sociálnodemokra­tická politička.

Dve z predložených opatrení sa zameriavajú na posilnenie justície, polície a iných štátnych inštitúcií, pretože – ako ministerka upozornila – ak autoritárske sily útočia na demokraciu, jedným z prvých cieľov býva často súdnictvo.

Zakročiť proti extrémistom by mohli aj úrady, napríklad tie, čo majú na starosti kontrolu obchodov či reštauračných zariadení. Úradníci by mohli tiež v predstihu zakázať podozrivé podujatia a aktivity.

V boji proti extrémistom sa podľa Faeserovej treba zamerať aj na ich financovanie a nebezpečné organizácie odstrihnúť od ich zdrojov. Aby sa zabránilo „dovozu a vývozu pravicovoextré­mistickej nenávisti“, program navrhuje obmedziť i cestovanie podozrivých osôb.

Väčší dôraz sa bude klásť tiež na kontrolu extrémistického obsahu na internete, na ktorého vzniku sa niekedy podieľajú aj autoritárske režimy v zahraničí.

„Takto si na internete vytvárajú falošné účty, pomocou obrázkov založených na umelej inteligencii si vymýšľajú príbehy a predstierajú dôveryhodnosť kopírovaním webstránok novín,“ uvádzajú autori materiálu.

Extrémisti sa tak podľa nich snažia ľudí oklamať, ovplyvniť verejnú mienku a zmanipulovať politickú diskusiu, čo oslabuje demokraciu. Faeserová chce proti tomu bojovať vytvorením „jednotky včasného rozpoznania“, ktorej úlohou by bolo práve odhaliť takéto kampane.

Program obsahuje aj kroky na očistenie verejného života. Proti „nepriateľom ústavy“ na úradoch sa totiž dosiaľ postupovalo veľmi mierne a disciplinárne konanie trvalo zvyčajne príliš dlho.

Od apríla však začne platiť nový disciplinárny zákon, ktorý podobné procesy zrýchli – displinárne konanie nahradí disciplinárny rozkaz a ním sa bude môcť nariadiť i prepustenie zo služobného pomeru.

Projekt zároveň počíta s odzbrojením pravicových extrémistov. Sprísnenie zákona o zbraniach by malo zabezpečiť, aby sa k nim extrémisti už nedostali. A ak bude ich vlastníkom člen organizácie, ktorú BfV hodnotí ako podozrivú, bude to dôvod na to, aby mu odňali zbrojný preukaz. Okrem toho by sa mala zakázať držba poloautomatických zbraní a aj na kuše by bolo potrebné povolenie.

Súčasťou Faeserovej balíčka sú tiež rôzne kroky a aktivity na „prevenciu“ – boj proti antisemitizmu, šírenie osvety o demokracii, podpora rozličných podujatí a politického vzdelávania.

Podľa ministerky je pravicový extrémizmus „najväčšou hrozbou“ pre slobodu v Nemecku, a preto vyzvala i koaličných partnerov, aby v spolkovom sneme schválili zákon na podporu demokracie. Na základe neho by štát finančne dotoval všetky združenia a projekty, ktoré posilňujú demokraciu v Nemecku.