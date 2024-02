ONLINE: Stiahnutie sa z Avdijivky nie je podľa Danilova katastrofou. Západ chce dodať Kyjevu milión dronov

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 727 dní Ukrajincom pomôžu nájsť Rusov. Kanada posiela drony Nebeský ranger Video

6:15 Po stiahnutí ukrajinských jednotiek zostáva situácia na fronte zložitá, ale netreba ju označovať za katastrofickú, uviedol podľa serveru Ukrajinska pravda Olexij Danilov, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.

„Boli sme v defenzíve aj vo februári 2022, keď sa začala aktívna agresia Ruskej federácie, a dnes sa začína hovoriť, že situácia je teraz katastrofálna, tak po prvé, netreba to preháňať. Vo vojne je každý deň ťažký. Netreba hneď robiť takéto závery,“ uviedol Danilov. "Situácia je komplikovaná. Toto priznávame. Problémy sú so zbraňami. Žiaľ, na území našej krajiny ich nie je dostatok, no veríme, že v blízkej budúcnosti by sa celá táto situácia mala zmeniť.“

Danilov tiež podľa servera uviedol, že dobytie Avdijivky bolo pre Rusov veľmi nákladné. „Manévre, ktoré vykonáva naša armáda, sú profesionálne. Čo sa týka Rusov, získali Avdijivku veľmi draho. Stratili tam obrovské množstvo vojakov, stratili tam obrovské množstvo techniky,“ povedal. Danilov dodal, že na manévri ukrajinskej armády nevidí „niečo katastrofálne“.

6:10 Kanada Ukrajine poskytne na podporu boja proti Rusku viac ako 800 bezpilotných lietadiel. Drony začne posielať na začiatku jari, oznámila podľa agentúry AP kanadská vláda. Oznámenie ďalšej pomoci prichádza niekoľko dní pred druhým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg minulý týždeň na stretnutí aliančných ministrov obrany v Bruseli oznámil, že skupina spojencov sa dala dokopy s cieľom dodať na Ukrajinu celkovo milión dronov.

Kanadské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že drony sa pre Ukrajinu stali rozhodujúcou schopnosťou vo vojne proti Rusku. Drony sú dôležité pre prieskum a zhromažďovanie spravodajských informácií a môžu byť použité tiež na prepravu dodávok, vrátane munície, zdôraznilo ministerstvo.

Drony určené pre Ukrajinu budú stáť viac ako 95 miliónov kanadských dolárov a sú súčasťou už skôr oznámenej vojenskej pomoci Ukrajine v objeme 500 miliónov kanadských dolárov.

Bezpilotné prostriedky SkyRanger R70 vyrába firma Teledyne vo Waterloo v kanadskej provincii Ontario.

Kanada už skôr Ukrajine darovala 100 dronových kamier s vysokým rozlíšením a počas uplynulých dvoch rokov napadnutej krajine sľúbila vojenskú pomoc v celkovej hodnote 2,4 miliardy kanadských dolárov.