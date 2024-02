Izrael od začiatku vojny s Hamasom uskutočnil vyše 31-tisíc náletov

Izrael od začiatku vojny proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas uskutočnil vyše 31 000 náletov, drvivú väčšinu z nich na Pásmo Gazy. Viac ako 1 000 ich ale smerovalo tiež na územie Libanonu a desiatky na okupovaný Západný breh. S odvolaním sa na izraelskú armádu to utorok uviedol server denníka The Times of Israel.