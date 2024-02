Vydajú Assangea do USA? Na londýnskom súde sa začína rozhodujúci proces

Na súde v londýnskom Westminsteri dnes začína dvojdňový proces v prípade extradície zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assange do Spojených štátov. Ak dvojica sudcov rozhodne v jeho neprospech, potvrdí tak jeho vydanie do USA, ktoré by potom mohol zastaviť len Európsky súd pre ľudské práva. Ak sudcovia Assangeov nárok na odvolanie uznajú, prípad bude pokračovať na londýnskom najvyššom súde.

Podporovatelia päťdesiatdvaročného Austrálčana o dnešnom procese hovoria so slovami „teraz, alebo nikdy.“ Ľudskoprávna mimovládna organizácia Amnesty International uviedla, že Assangeova prehra a jeho vydanie do USA by „z investigatívnej žurnalistiky urobila zločin“ a celosvetovo by ohrozilo slobodu médií.

Žena obvineného Stella Assangeová podľa denníka The Guardian vyhlásila, že jej muž „by mohol v lietadle do USA sedieť niekoľko dní“, pokiaľ na londýnskom súde neuspeje. Assange podľa nej žiadal o možnosť zúčastniť sa konania osobne, aby mohol so svojimi obhajcami v súdnej sieni priamo komunikovať, čo mu vraj nebolo umožnené. Predchádzajúce vypočutie ohľadom svojho vydania do USA sledoval prostredníctvom videoprenosu.

Assange je v USA obvinený kvôli zverejneniu vojenských a diplomatických dokumentov týkajúcich sa amerických vojenských misií v Afganistane či Iraku.

Podľa amerických vyšetrovateľov tým ohrozil životy informátorov a agentov. Stúpenci Assangea obhajujú ako investigatívneho novinára, ktorý verejnosti priniesol informácie o prešľapoch americkej armády a tajných služieb.

Server WikiLeaks publikoval napríklad aj materiály amerického ministerstva obrany určujúce pravidlá pre zadržiavanie ľudí v táboroch v Iraku a na základni Guantánamo po 11. septembri 2001, v roku 2015 informoval o amerických odpočúvaniach francúzskych prezidentov Jacquesa Chiraka, Nicolasa Sarkozyho a Françoise Hollanda a v roku 2017 tisíce dokumentov o praktikách americkej kybernetickej špionáže.