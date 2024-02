Lombardsko sa dusí, pre zhoršenú kvalitu ovzdušia zavádza prísne opatrenia

Prísne obmedzenia zavádza región v ôsmich z 12 provincií. Reštrikcie sa týkajú predovšetkým automobilovej dopravy. Na území miest s najmenej 30-tisíc obyvateľmi nebudú smieť jazdiť od 07:30 do 19:30 auta do triedy Euro 1 a v prípade dieselových vozidiel zákaz platí až do triedy Euro 4. Vykurovanie bude musieť byť utlmené v bytoch a obchodných priestoroch na maximálne 19 stupňov a niektoré obmedzenia sa týkajú aj poľnohospodárov.

Vysoké hodnoty znečistenia vzduchu zaznamenávajú popri Lombardsku aj ďalšie oblasti v Pádskej nížine, kde kvôli suchu, slabému vetru a relatívne vysokým teplotám sa zhoršila kvalita vzduchu.

Napríklad v Bologni krajský meteorologický úrad v pondelok vyzval obyvateľov, aby nebehali a nešportovali vonku. Do stredy potom platí v celom regióne Emilia-Romagna, kde žije päť miliónov ľudí, zákaz používať medzi 08:30 a 18:30 dieselové autá do triedy Euro 5 v obciach s aspoň 30-tisíc obyvateľmi. Zakázané je tiež zastavenie áut so zapnutým motorom.

Lombardská metropola Miláno sa v posledných dňoch dostala do rebríčka miest s najhoršou kvalitou ovzdušia vo svete, a to predovšetkým kvôli nadmernej koncentrácii častíc PM2,5, uviedol server IQAir. Údaj niekoľkonásobne prevyšoval limity odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Podľa porovnania servera malo Miláno v pondelok dopoludnia v poradí tretie najhoršie ovzdušie na svete po indickom Dillí a pakistanskom Láhaure. Porovnanie serveru však odmietol milánsky starosta Giuseppe Sala, ktorý ho označil za nedôveryhodný, hoci portál čerpá čiastočne aj údaje z regionálnej služby pre kontrolu životného prostredia.