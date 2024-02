Telo Navaľného vydáme až po voľbách, ak vôbec, zamýšľa Kremeľ. Chcú zamiesť stopy po vražde, tvrdia kritici

Ruské úrady uvažujú o variante, že by telo predáka ruskej opozície Alexeja Navaľného vydali rodine až po marcových prezidentských voľbách, alebo vôbec. S odvolaním sa na nemenovaného ruského vládneho predstaviteľa a zdroj blízky Kremľa to uviedol ruský portál The Moscow Times.

Dôvodom môže byť snaha zamedziť vlne pietnych akcií pri príležitosti pohrebu, ktoré by vrhli nelichotivé svetlo na očakávané ďalšie víťazstvo súčasného prezidenta Vladimira Putina vo voľbách. Odmietanie vydať telo ale zároveň budí podozrenie, že Navaľnyj mohol byť znovu otrávený nervovoparalytickou látkou novičok, napísal ruský investigatívny portál Agentstvo.

Na proteste v Moskve zatkli lídra opozície Alexeja Navaľného Video Tisíce ľudí zaplnili v marci 2017 moskovské Puškinovo námestie, kde sa konal úradmi nepovolený protest proti ruskej vláde. Išlo o súčasť vlny demonštrácií prebiehajúcich po celej krajine. Alexeja Navaľného, ktorý je lídrom opozície proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi, zatkli, keď vychádzal z neďalekej stanice metra a mieril na protest.

„Boli navrhnuté rôzne možnosti vrátane tej veľmi cynickej, že by sa telo príbuzným vydalo až po voľbách,“ povedal webu The Moscow Times zdroj blízky Kremľa. „Jedným diskutovaným problémom je, ako zabezpečiť, že sa z piet za Navalného a pohrebu nestane politická demonštrácia, ktorá by Putinovi pokazila voľby,“ vysvetlil tento zdroj. Voľby sú naplánované na 15. až 17. marca.

Čítajte aj 400 zatknutých, 150 odsúdených. Zhromaždenia za Navaľného pokračovali, opozícia volá Rusov do ulíc

Na stole je podľa zdroja z ruskej vlády dokonca aj možnosť, že by úrady nevydali Navaľného telo nikdy. Úrady by mohli napríklad argumentovať, že Navaľnyj bol na zozname osôb stíhaných za terorizmus alebo extrémizmus alebo že existujú obavy z rozšírenia nebezpečnej choroby. „V Navaľnom prípade by to však bolo samozrejme bezprecedentné,“ pripustil tento zdroj.

Už v pondelok Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová informovala, že úrady zdržali vydanie Navalného tela jeho matke o minimálne ďalších 14 dní s vysvetlením, že je potrebné vykonať chemickú expertízu. Jarmyšová ale zároveň uviedla, že podľa nej úrady telo nevydávajú, pretože zametajú stopy dopredu naplánované vraždy.

Taktiež vdova po Navaľnom Júlija Navaľná v pondelok obvinila úrady, že podľa nej skrývajú telo, pretože čakajú, až z neho vyprchajú stopy nervovoparalytickej látky novičok. Stopy tejto látky môžu byť v organizme len ťažko zistiteľné už po mesiaci, povedal ruskému investigatívnemu portálu Agentstvo bývalý Navaľného lekár Alexander Polupan. Súčasné konanie úradov, keď otáľajú s vydaním tela, naozaj budí podozrenie, že smrť Navaľného zapríčinila ďalšia otrava novičokom, poznamenal investigatívny portál. Prvýkrát bol opozičník touto látkou podľa západných expertov otrávený už v roku 2020. K verzii o novej otrave by prispievalo aj vyhlásenie väzenského zariadenia, ktoré ako príčinu Navaľného smrti uviedlo „syndróm náhleho úmrtia“. Podobné prejavy totiž podľa Polupána boli už skôr pozorované u pacientov zavraždených novičokom.

Čítajte aj Navaľná: Putin ho nedokázal zlomiť, tak ho zabil. Teraz sa snaží zahladiť stopy. USA zvažujú ďalšie sankcie

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry TASS označil obvinenie Navaľného, že bol jej manžel otrávený novičokom, za „neopodstatnené“. Dodal, že prezident Putin videoposolstvo vdovy po ruskom opozičnom predákovi, ktoré zverejnila v pondelok, nevidel.