Hitler pred samovraždou zostarol o dvadsať rokov. Čo o ňom hovorila žena, ktorá sa s ním skryla v bunkri?

Flegelová prelomila mlčanie na verejnosti až po šesťdesiatich rokoch, keď v apríli 2005 poskytla britskému denníku The Guardian svoj prvý rozhovor. Jazyk sa jej však rozviazal už v novembri 1945, keď odpovedala na otázky amerického dôstojníka Richarda Helmsa. „Napriek tomu, že nikdy nepatrila k nacistickej strane, je fanatická obdivovateľka Hitlera a jednoznačná podporovateľka nacistických doktrín," poznamenal v úvode záznamu poručík Helms.

Dovoľujeme si upozorniť, že svedectvo Flegelovej obsahuje aj chválospevy na Hitlera. Text zverejňujeme bez zámeru vykresliť ho ako prívetivého človeka, zostáva najväčším vojnovým zločincom 20. storočia, ktorý mal na svedomí desiatky miliónov mŕtvych.

Foto: Profimedia 593947249 Erna Flegelová na archívnej snímke z roku 2005 ukazuje svoju fotografiu z mladosti.

Hitlerovi dovážali zeleninu z Holandska

Flegelová povedala, že 20. apríla 1945 sa do bunkra presunul aj minister pre propagandu Joseph Goebbels spolu s celou svojou rodinou. Pokračovala, že Hitler mal rád jeho deti: „Dokonca v posledných dňoch ich zavolal na čokoládu, čo ich veľmi potešilo. Iba v Hitlerovom bunkri bola vaňa, ktorá bola, samozrejme, preňho. Deťom Goebbelsa dovolil kúpať sa v nej, čím im urobil obrovskú radosť."

Napriek tomu, že Hitler musel vedieť, že jeho dni už sú zrátané, a preto asi začal pomýšľať na samovraždu, dal si stále záležať na kvalitnom jedle. „Až do konca dostával špeciálnu stravu, ktorá sa skladala z čerstvej zeleniny. Jedával pravidelne," ozrejmila Flegelová. Dodala, že predtým mu zeleninu dovážali z Holandska, keď sa ešte nachádzalo pod nemeckou nadvládou.

Hitler a ďalších zhruba 50 ľudí sa skrývali v bunkri pod ríšskym kancelárstvom. Führer naposledy zvolal všetkých deň po príchode Goebbelsovcov, uviedla Flegelová. Potvrdila známu vec, že mal problémy s pravou rukou. Zranenie utrpel v júli 1944, keď naňho spáchali neúspešný atentát vedený dôstojníkom generálneho štábu wehrmachtu Clausom von Stauffenbergom. Flegelová na tomto stretnutí sľúbila Hitlerovi doživotnú vernosť a ten prítomným zdôraznil, že ak majú padnúť, musia zomrieť v bunkri.

Foto: Wikipedia/Nemecký spolkový archív Bild 183-1987-0724-502 Magda Goebbelsová s manželom Josephom Goebbelsom a s ich dvoma dcérami a jedným synom (dovedna mali až šesť detí). Spoločná archívna snímka s Adolfom Hitlerom pochádza z roku 1937.

Najprv vtipkoval, potom ošedivel

Flegelová naznačila, že ešte na jeseň 1944 Hitler vyzeral ako optimista. Pripomeňme, že vtedy už nacistov zvierali čoraz viac nielen červenoarmejci na východnom fronte, ale aj západní spojenci po vylodení v Normandii v júni toho roku. Prvýkrát od atentátu ho videla v novembri 1944. Spomínala si, že mal dobrú náladu, dokonca vtipkoval. Zdôraznila, že ju fascinoval: „Nebolo možné od neho odvrátiť zrak."

Úplne iného si zapamätala Hitlera, keď vedel, že prehra vo vojne je už len otázka dní. „Hlavu mal pokrytú šedinami, výzorom bol o pätnásť až dvadsať rokov starší."

Jeho zúfalé rozpoloženie umocňovalo to, že strácal mnohých, o ktorých si myslel, že po jeho boku vydržia až do konca. Flegelová pripomenula prípad veliteľa Hansa Fegeleina: „Fungoval ako styčný dôstojník medzi Hitlerom a Himmlerom, bol bratranec Evy Braunovej. Fegelein ho zradil. Chytili ho, keď odchádzal z Berlína v civilnom oblečení. Braunovú hlboko zasiahla táto zrada." (Heinrich Himmler patril medzi najvplyvnejších predstaviteľov nacistickej ríše. Fegeleina zastrelili nemeckí vojaci, keď zistili, že dezertoval. Braunová bola dlhoročná priateľka führera, nakoniec sa zosobášili.)

Braunová zostala s Hitlerom dobrovoľne

Hitler sa ženil v bunkri 29. apríla 1945 (Flegelová mylne povedala, že svadbu mal o deň skôr, alebo zapisovateľ chybne uviedol dátum). „Keď som sa to dozvedela, bolo mi hneď jasné, že to znamená koniec Tretej ríše. Keby Hitler veril, že jej pokračovanie je možné, nikdy by neurobil tento krok. Teraz, keď tomu čelil (neodvrátiteľnej prehre), chcel sa poďakovať tejto žene za jej obetavosť a vernosť tým, že jej dá svoje meno," povedala Flegelová. Doplnila, že Braunová zostala dobrovoľne s Hitlerom do konca ich života. Už deň po sobáši obaja spáchali samovraždu. Predtým führer otrávil svojho obľúbeného psa.

Flegelová si pochvaľovala, že celý čas mali v bunkri dostatok vody a elektrické osvetlenie fungovalo spoľahlivo, čo pripisovala tomu, že medzi skrývanými bolo aj niekoľko technikov.

Hitlerovu mŕtvolu vyniesli do záhrady nad bunkrom. Jeden z esesákov doniesol nádobu s benzínom a telo spálil. „Po správe o jeho smrti nám povedali, že sme oslobodení spod našej prísahy a každý si môže vybrať vlastný osud," uviedla Flegelová.

Namiesto vakcíny podali deťom jed

Samovraždu spáchala aj celá Goebbelsova rodina (presne povedané, život si zobrali manželia, svoje deti predtým zabili). Flegelová označila Magdu Goebbelsovú za „vodcovského génia" jej manžela a tvrdila, že vynikala nad ostatnými ľuďmi. Obe sa dobre poznali. Goebbesová jej po smrti Hitlera oznámila, že aj oni všetci zomrú. „Kam majú ísť moje deti? Hanbu byť deťmi Goebbelsa si ponesú navždy so sebou," citovala ju Flegelová. Spresnila, že šesť malých detí netušilo, že rodičia sa ich rozhodli otráviť. „Povedali im, že musia žiť dlhšie v bunkri, preto ich treba zaočkovať." Namiesto vakcíny im však podali jed.

Flegelová uzavrela svoje odpovede na otázky amerického poručíka slovami o obsadení krytu sovietskymi vojakmi. Keď do neho 2. mája 1945 prenikli, Nemci mávali zástavou Červeného kríža. Zdôraznia, že červenoarmejci nikomu z nich neublížili, ako k zajatcom sa k nim správali veľmi slušne. Flegelovú vypočúvali niekoľko dní, potom jej umožnili pracovať znovu v nemocnici.

Zdravotná sestra z Hitlerovho bunkra mala v tom čase 33 rokov (narodeniny oslavovala v júli). Po skončení vojny zostala žiť v rodnom Nemecku. Zomrela vo februári 2006 vo veku 94 rokov.