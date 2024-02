Šojgu: Krynky padli, je to bodka za ofenzívou Kyjeva. Putin odkázal Ukrajincom: Neproste svojich o evakuáciu, vzdajte sa

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v utorok podľa ruských médií podal prezidentovi Vladimirovi Putinovi hlásenie o opätovnom dobytí dediny Krynky, pri ktorej ukrajinské jednotky v predchádzajúcich mesiacoch vytvorili malé predmostie na ľavom východnom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti na juhu krajiny.

„Potvrdzujem, že Krynky boli vyčistené (od ukrajinských vojakov),“ povedal Šojgu Putinovi.

Ruský prezident vyzval zvyšných ukrajinských vojakov, aby nedúfali v evakuáciu, ale vzdali sa. Podľa Putina ukrajinskí vojaci stále liezli do pasce, ale upozornil Šojgua, aby ruskí vojaci dávali pozor, lebo takáto situácia sa môže zopakovať.

„Samozrejme, z vojenského hľadiska nepriateľ vykonáva absolútne nerozvážne akcie. Je to ako pasca: liezli a liezli do tejto pasce,“ poznamenal ruský prezident. „Ale nech je to akokoľvek, súdiac podľa toho, čo pozorujeme, tieto neuvážené činy sa môžu opakovať a preto vás žiadam, aby ste to mali na pamäti“.

„Toto je jednosmerná cesta,“ súhlasil Šojgu. Povedal, že od leta minulého roku tam Ukrajinci stratili približne 3,4-tisíca ľudí.

Dobytie dediny Krynky je bodkou za ukrajinskou protiofenzívou, vyhlásil tiež Šojgu. Pri dedine sa podľa neho mali štyri brigády ukrajinskej námornej pechoty pokúsiť o prielom v smere na Krym, ktorý Rusko anektovalo už na jar 2014, ale tieto plány zmarili ruské jednotky. Ukrajinci tu prvýkrát zásobovali svoje jednotky na druhom brehu Dnepra muníciou, potravinami a liekmi nielen za pomoci člnov, ale aj za pomoci dronov, pripustil ruský minister.

„Ak hovoríme konkrétne o dedine Krynky, tak tam bolo plánované hlavné miesto prielomu a boli tam sústredené štyri brigády nepriateľského 30. námorného zboru. Dobre vybavení, vycvičení, oddýchnutí, vybavení zbraňami aj personálom, ktorí mali tento prielom cez Dneper uskutočniť a vytvoriť odrazový mostík pre ďalší postup a nasadenie síl,“ povedal podľa agentúry TASS Šojgu.

Šojgu oznámil Putinovi, že v okolí Krynky je pravdepodobne už len niekoľko vojakov ukrajinských ozbrojených síl a všetci boli vyzvaní, aby sa vzdali.

„Niekde zostal jeden, niekde zostali dvaja, samozrejme, všetci sú vyzvaní, aby sa vzdali,“ uviedol Šojgu. Vyzývajú ich cez reproduktory, letákmi aj SMS správami, dodal Šojgu.

„Ak niekto zostane, nie je potrebné, ako ste mi hovorili, plakať cez vysielačku alebo prosiť o evakuáciu. Nech sa vzdajú,“ poznamenal ruský prezident.

Ukrajinská protiofenzíva, ktorá sa začala vlani v júni, nedosiahla prelom opevnených ruských línií a zmenu situácie. Rusi ešte pred útokom založili mínové polia na miliónoch štvorcových kilometrov, vyhĺbili protitankové priekopy v dĺžke tisícok kilometrov a bránili sa za tromi obrannými líniami, uviedol Šojgu podľa agentúry TASS.