Nahradí Navaľná mŕtveho muža? Bude z nej ruská Cichanovská? Experti sa nezhodnú

Tri dni po úmrtí Alexeja Navaľného jeho vdova vyhlásila, že bude pokračovať v ním začatom boji. Vyznelo to tak, že Julia Navaľná ohlasuje záujem postaviť sa na čelo domáceho odporu proti režimu Vladimira Putina, podobne ako to v Bielorusku spravila manželka väzneného opozičného lídra. Má však Navaľná predpoklady na to, aby sa z nej stala ruská Sviatlana Cichanovská? A existuje vôbec v Rusku jednotná demokratická opozícia, ktorá by ju mohla uznať za svoju líderku?



„Zabitím Alexeja zabil Putin polovicu mňa, polovicu môjho srdca a polovicu mojej duše. Ale stále mám druhú polovicu a tá mi hovorí, že nemám právo sa vzdať. Budem pokračovať v diele Alexeja Navaľného. Pokračovať v boji za našu krajinu a vyzývam vás, aby ste stáli pri mne," vyhlásila Navaľná na YouTube kanáli, odkiaľ sa Rusom zvykol prihovárať jej manžel.

Julia Navaľná hovorí o Rusku bez Putina a sľúbila pokračovať v boji svojho mŕtveho muža Video Zdroj: YouTube A. Navaľného

Pondelkovým videoposolstvom 47-ročná vyštudovaná ekonómka oživila dávnejšie diskusie o jej možnej politickej kariére. Už pred prezidentskými voľbami v roku 2018 sa špekulovalo, že by mohla byť vyzývateľkou Vladimira Putina namiesto svojho manžela, ktorému úrady neumožnili kandidovať. Po zatknutí Navaľného ju znova mnohí povzbudzovali, aby kandidovala v parlamentných voľbách v roku 2021. Odmietla s tým, že jej poslaním je byť oporou manželovi a starať sa o výchovu detí.

Z plážového romániku puto na celý život

Vysoká blondína sa so svojím nastávajúcim zoznámila v lete 1998 v tureckom letovisku. Obaja mali 22 rokov. On sa vraj ihneď rozhodol, že si ju vezme. Oslnila ho, ako neskôr spomínal, nielen svojím zovňajškom, ale aj politickým prehľadom. O dva roky mali svadbu. Rok nato sa im narodila dcéra Daria a v roku 2008 syn Zachar.

Foto: TASR/AP, Andrew Lubimov Rusko Navaľnyj úmrtie Na archívnej snímke zo septembra 2019 v Moskve ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, jeho manželka Julija Navaľná a ich deti Daria a Zachar. Navaľnyj zomrel vo väzení vo veku 47 rokov. Federálna väzenská služba vo svojom vyhlásení uviedla, že Navaľnému sa po prechádzke urobilo zle a stratil vedomie v piatok 16. februára 2024.

Novinárka Jevgenia Aľbacovová pre magazín Vanity Fair spomínala na oslavy Navaľného tridsiatych narodenín. "Je to kráľovná, Alexej okolo nej tancoval ako kohút. Vtedy som si pomyslela, že okrem osobných ambícií potrebuje tejto krásnej žene neustále dokazovať, že je jej hoden.“

Manželka bola jeho prvou poradkyňou a tajomníčkou. „Navaľnyj ako politik pozostáva z dvoch ľudí: Julie a Alexeja. Je jeho šéfredaktorkou, číta všetko, čo napíše, ešte pred zverejnením,“ popísala novinárka, ich rodinná priateľka, vzťah manželov, ktorí jej pripomínali dvojhlavú orlicu. „Úprimne si myslím, že ju baví byť tieňovou političkou,“ dodala v časoch, keď Julia Navaľná stála po boku manžela bez toho, aby sama verejne vystupovala.

Na proteste v Moskve zatkli lídra opozície Alexeja Navaľného (archívne video) Video Zdroj: TASR

Až do augusta 2020 bola Julia Navaľná skutočne v tieni manžela. Všetko sa zmenilo jeho otravou bojovou látkou typu novičok. Kým on na Sibíri v nemocnici zápasil o život, ona bojovala o to, aby úrady povolili jeho prevoz do Nemecka, kde, ako verila, ho lekári zachránia. Otvorený list Putinovi, v ktorom šéfa Kremľa neprosila, ale tvrdo žiadala, napokon priniesol výsledok.

Jej až stoicky pokojné vystupovanie mnohých uchvátilo. Bola neprestajne pri ňom, kým ležal v kóme na berlínskej klinike, potom mu pomáhala znova sa naučiť chodiť i písať, keď sa prebral z bezvedomia. Navaľnyj vtedy napísal o svojej manželke nežný príspevok na Instagram: „Julia, zachránila si ma a nech to vpíšu do učebníc neurobiológie.“

Foto: SITA/AP Alexej Navaľnyj, rodina, Julia Navaľná Manželia Julia a Alexej Navaľnovci začiatkom roka 2021 krátko pred návratom z Nemecka do Ruska so svojimi deťmi Zacharom a Dariou.

Po piatich mesiacoch, keď sa Navaľnyj vracal do Ruska s vedomím, že pravdepodobne skončí vo väzení, preukázala jeho manželka znovu statočnosť. Takto na to spomína ich rodinný priateľ:

„Pamätám si, ako som sa v predvečer Alexejovho návratu do Ruska spýtal Julie, či chápe, že ho tam určite zatknú," povedal pre portál Meduza investigatívny novinár Christo Grozev. "Ona sa len pousmiala a povedala: ,Christo, si taký naivný. Nielenže ho zatknú, ale budú ho držať vo väzení celé roky. Alebo ho možno zabijú'.“

Nová rola

Úmrtím Navaľného je otázka politickej budúcnosti jeho manželky znova otvorená. A tentoraz sa už novej úlohe nebráni.

„Je tu nová, zaujímavá, silná postava, okolo ktorej sa môžu zjednotiť tí ľudia, ktorí sa nechceli spojiť okolo iných Navaľného spolupracovníkov. Boli tu osobné krivdy, rôzne postoje k nim. Možno sa teraz mnohým ľuďom podarí zmeniť svoj postoj a nájsť kompromis,“ povedal politológ Fiodor Krašeninnikov pre Novú gazetu Evropa.

„Nie som si však istý, či ľudia, ktorí celé roky vyskakovali proti Navaľnému, sa teraz postavia do radu a povedia: ,Áno, uznávame Juliu Navaľnú', " netají svoju skepsu Krašeninnikov. Podľa jeho názoru budú Navaľného oponenti nejaký čas mlčať a potom začnú "s rovnakou zúrivosťou útočiť na Juliu“.

To, že pre ruskú demokratickú opozíciu je otázka vodcovstva veľmi bolestivým problémom, v rozhovore pre Pravdu pripustil aj fínsky analytik Arkady Moshes. Podľa neho ani Navaľnyj nedokázal spojiť celú opozíciu, ktorej jednotlivé prúdy v zahraničí stále rozdeľujú spory. „Všetci ho však aspoň rešpektovali. Úmrtie Navaľného ich v emocionálnej rovine na istý čas spojí, ale, úprimne povedané, neverím, že sa im podarí nájsť spoločného lídra,“ poznamenal.

Podobne skepticky to vidí aj politológ Dmitrij Oreškin. „Nazývať Juliu vodkyňou opozície sa mi zdá rovnako nesprávne, ako nazývať vodcom Alexeja Navaľného. Bol to najpopulárnejší a najsúcejší človek medzi odporcami vlády. Bol vodcom morálneho protestu, ale nie štruktúry, ktorá by si mohla robiť nárok na moc v dnešnom Rusku," povedal pre Novú gazetu Evropa s tým, že odporcovia súčasného režimu v Rusku sú skôr na úrovni disidentov.

Politológ Abbas Galliamov to vníma menej pesimisticky. „Jej motivácia je mimoriadne jednoduchá, zrozumiteľná a absolútne spoločensky akceptovateľná. Julia jednoducho zdvihla zástavu, ktorá vypadla z rúk jej zavraždeného manžela. Vlastne nemala na výber,“ napísal niekdajší autor Putinových prejavov na komunikačnej platforme Telegram. Pre Kremeľ bude preto podľa Galliamova veľmi neľahké zdiskreditovať ju. „Ťažko jej budú pripisovať nejaké sebecké pohnútky. Samozrejme, že sa o to pokúsia, ale márne. V skutočnosti pátos Kremľa o tradičných rodinných hodnotách, ktoré celé roky rozvíjal, bude teraz fungovať v prospech Julie,“ predpovedá.

Príklad z Filipín i Bieloruska

Galliamov dokonca nevylučuje, že Navaľná sa raz bude môcť stať hlavou „krásneho Ruska budúcnosti“, o ktorom sníval jej muž. Politológ ju prirovnal ku Corazon Aquinovej, vdove po vodcovi filipínskej opozície, ktorého tiež zabil diktátor. „Kandidovala na prezidentku a zvíťazila. Revolúciou sa dostala k moci a zrušila diktátorské zákony," pripomína.

Viac ako k Aquinovej však v týchto dňoch Navaľnú prirovnávajú k Sviatlane Cichanovskej, manželke Siarheja Cichanovského, ktorý sa v roku 2020 chystal uchádzať o post prezidenta Bieloruska. Počas predvolebnej kampane ho však zatkli a na post hlavy štátu napokon kandidovala jeho žena. Minský režim jej v zmanipulovaných voľbách priznal zisk 10 percent hlasov a za víťaza vyhlásil diktátora Alexandra Lukašenka. V krajine vypukli rozsiahle protesty, ktoré silové zložky tvrdo potlačili. Líderka opozície bola nútená odísť z krajiny, kde ju v neprítomnosti odsúdili na 15 rokov väzenia. Jej muž si odpykáva ešte o tri roky dlhší trest.

Po správe o smrti Navaľného sa Cichanovská stretla s jeho manželkou a vyjadrila jej sústrasť. Pre Novú gazetu Evropa sa vyjadrila aj k tomu, že mnohí ich s Navaľnou porovnávajú: „Je to kvôli našim manželom. Vzopreli sa diktátorom a trpeli za to. Úprimne s ňou súcitím a podporujem ju ako žena ženu. A rešpektujem jej rozhodnutie pokračovať vo veci svojho manžela.Samozrejme, situácia v Bielorusku a Rusku je iná. V roku 2020 sa v Bielorusku konali voľby, v ktorých ma väčšina podporila, a to mi dalo právo a príležitosť zastupovať Bielorusov.“

Cichanovská sa vyhla priamej odpovedi, či sa Navaľná môže stať líderkou ruskej opozície. „Závisí to od samotnej Julie. Jej tímu, súdržnosti ruskej opozície. Myslím si, že veľa ľudí chce počuť hlas neputinovského Ruska, Ruska, ktoré rešpektuje svojich susedov, ich suverenitu a identitu a je proti imperializmu v akejkoľvek forme,“ dodala bieloruská politička.

Podľa politológa Fiodora Krašeninnikova Juliu a Sviatlanu je ťažké porovnávať. „Julia je iný človek ako Cichanovská. Nikdy nebola tichá žena v domácnosti, ktorá by sa nezaoberala politikou. Napriek tomu, že nebola v popredí, vždy bola pri Alexejovi, keď sa angažoval v politike,“ poznamenal politológ pre Novú gazetu Evropa.

Politologička Tatiana Stanovaja zase upozorňuje, že prirovnávanie k Cichanovskej Navaľnej škodí. „Cichanovská mala obrovský úspech ako Lukašenkova hlavná oponentka v posledných prezidentských voľbách, no nepodarilo sa jej stať sa významnou opozičnou postavou v exile. Rovnaké riziko čaká na Juliu: stretnú sa s ňou, vzdajú poctu, ale hráčkou sa bez vážnej podpory vnútri krajiny nikdy nemusí stať,“ napísala na Telegrame.

„To všetko však neznamená, že sa jej to nepodarí. Veľa závisí od toho, čo sama ponúkne. Nie ako vdova po významnom politikovi, ktorého umučili na smrť, ale ako nezávislá osobnosť. Podarí sa jej nájsť vlastný politický štýl, vlastnú náplň, tím, ktorý nebude vyvolávať averziu? To ukáže čas,“ dodala Stanovaja.

Navaľnyj mal cieľ dostať sa k moci, ale aký konkrétny cieľ má jeho vdova, to zatiaľ nie je úplne jasné, myslí si politológ Oreškin s tým, že "pravdepodobne chce potrestať vrahov, čo je veľmi ľudská motivácia, ktorá môže fungovať.

Novým smerom protestu by sa podľa experta mohol stať boj nie za ideológiu, trhovú ekonomiku a „akési ústavné práva“, ale za konkrétne úlohy, ktoré sú pre obyvateľstvo zrozumiteľné. Ak Rusko nereaguje „na likvidáciu volieb, ústavy, akýchkoľvek prejavov slobody slova a rešpektu k ľuďom“, potom možno zareaguje na jasné požiadavky: napríklad „vrátiť mužov domov, zastaviť tento mlynček na mäso, prestať zabíjať naše deti."

„Putin dosiahol, že v posledných rokoch výrazne viac ľudí umiera, než sa rodí. A tento proces bude pokračovať, kým bude trvať vojna. Kto to môže zastaviť? Muži to zjavne nedokážu. Možno to dokážu ženy?,“ uzavrel Oreškin.