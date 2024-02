Nahnevaní poľskí roľníci v uliciach. Traktorista žiadal Putina: Urob poriadok s Ukrajinou i Bruselom. Vyšetruje ho polícia

Hlavnou požiadavkou demonštrantov podľa poľského denníka Gazeta wyborcza je „utesnenie“ poľsko-ukrajinskej hranice. Farmári tvrdia, že poľnohospodárske produkty, ktoré sa do Poľska dostávajú z východu, nespĺňajú prísne normy EÚ, ktorým sa poľskí farmári musia prispôsobiť.

„Toto je neprijateľné. Musíme spĺňať tie najprísnejšie normy: od mlieka, cez pšenicu, kukuricu až po repku, čo stojí peniaze a premieta sa do ceny. Ukrajinské výrobky sú mimo akejkoľvek kontroly a noriem, sú lacnejšie a nahrádzajú naše výrobky,“ povedal pre denník Krystian Kretek, ktorý prevádzkuje rodinnú farmu.

Poľská polícia a prokuratúra sa zaoberajú transparentom, ktorý nabádal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby urobil poriadok s Ukrajinou, Bruselom a terajšími poľskými vládcami. Traktor s týmto transparentom a ozdobený sovietskou vlajkou sa objavil počas utorkových protestov poľských roľníkov proti politike Európskej únie a dovozu lacných potravín z Ukrajiny. „Škandalózny transparent, ktorého snímku obletel internet, bol okamžite odstránený a polícia ho zabavila,“ oznámil podľa televízie TVN 24 minister vnútra Marcin Kierwiński.

Roľníci, ktorí protestovali od rána po celej krajine, sa objavili aj na výjazde z diaľnice pri sliezskej dedine Gorzyczki. Cestu tam blokovala stovka traktorov a na jednom z nich sa objavila vlajka Sovietskeho zväzu a transparent s nápisom: „Putin, urob poriadok s Ukrajinou a Bruselom a s našimi vládcami.“ Aj organizátori podľa reportéra Gazety wyborczy boli transparentom prekvapení, ale zdôraznili, že každý účastník si za transparent zodpovedá sám.

Autorom sa podľa Kierwińského zaoberá polícia a prokuratúra. „Nedovolíme takéto zločinné konanie,“ vyhlásil minister.

„Neumožníme porušovanie zákonov a vyvolávanie nenávisti,“ uviedlo podľa TVN 24 veliteľstvo poľskej polície. Prípad policajti vyšetrujú na základe paragrafu, ktorý hrozí až dvojročným väzením za verejnú propagáciu fašizmu či iného totalitného režimu alebo za vyvolávanie nenávisti z národnostných, etnických, rasových či náboženských dôvodov. Polícia ubezpečila, že boj proti zločinom z nenávisti patrí medzi jej súčasné priority a že každý páchateľ takéhoto trestného činu bude pohnutý k zodpovednosti.

Demonštranti podľa Gazety wyborczy upozorňujú, že to nie je problém len farmárov, ale celej spoločnosti. „Na čo slúžia tieto normy EÚ? Aby sa zabezpečilo, že jedlo bude v najlepšej možnej kvalite. Medzitým v týchto otvorených vozňoch na hraniciach vidíme plesnivé obilie. Nie je vhodné do potravín, krmív a dokonca ani na destiláciu. Kam to ide? Pred vojnou si tieto ukrajinské výrobky niekde našli cestu. Preto treba urobiť všetko pre to, aby sa umožnila ich preprava. Nechajte vozne vstúpiť do Poľska, ale treba ich zapečatiť až do prístavu a potom ich nechať vyplávať do sveta,“ komentoval situáciu pre denník Łukasz Mura, organizátor akcie.

Protestujúci podľa denníka podporujú boj Ukrajiny, ktorá sa bráni proti Rusku, ako aj pomoc, ale zdôrazňujú, že otázka poľnohospodárskych produktov je iná vec a považujú to za zásah do poľského trhu. Preto mienia v protestoch pokračovať.