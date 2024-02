Odpor k banánom priniesol Putinovi ovocie: Ukrajina nedostane sľubované zbrane

Ekvádor sa odvrátil od Kyjeva a Rusi sa nemusia obávať poloprázdnych pultov s banánmi. Juhoamerický štát sa zjavne zľakol odplaty Moskvy až tak, že úplne zmenil názor na presun svojich zbraní sovietskej výroby. Zastaraný arzenál Ekvádoru mali prevziať USA a darovať ho Ukrajincom, na revanš mala táto krajina získať od Washingtonu novú výzbroj v hodnote 200 miliónov dolárov. Nakoniec sa to neudeje.

Takzvaná banánová vojna medzi Ruskom a Ekvádorom vypukla na začiatku tohto mesiaca. Prezident Daniel Noboa tvrdil, že nejde porušiť zmluvu, podľa ktorej zbrane nemožno predať alebo zadarmo odovzdať inému štátu bez ruského súhlasu. Argumentoval, že o zbraniach už nemôže byť reč, pretože ich označil za kovový šrot.

Úrady v Moskve nepochybne na pokyn šéfa Kremľa Vladimira Putina reagovali faktickým uvalením embarga na veľkú časť dovozu banánov z Ekvádoru. Pomsta sa najprv dotkla piatich veľkých exportérov, o niekoľko dní Rusi ešte viac zatlačili na juhoamerickú krajinu, keď na zoznam pridali trinásť vývozcov.

Foto: SITA/AP, Martin Mejia Ecuador Bananas Pohľad na banánovú farmu v ekvádorskom Los Rios. Ekvádor je najväčší svetový vývozca banánov. Ročne na nich zarobí 3,5 miliardy

S krátkym odstupom času je všetko inak. „Ruský úrad, ktorý dohliada na neškodnosť potravín, zrušil čiastočný zákaz importu," informoval denník Kommersant. „Prezident dal jasný pokyn, že krajina nebude posielať žiadnu vojenskú techniku do štátu, ktorý je zavlečený do ozbrojeného konfliktu," citoval server El Universo ekvádorskú ministerku zahraničných vecí Gabrielu Sommerfeldovú. O tom, či Noboa ešte stále považuje tieto zbrane za šrot alebo už nie, sa nezmienila.

Cúvnutie ekvádorskej hlavy štátu je pochopiteľné: evidentne sa zľakol vysokých finančných strát. Jeho krajina, ktorá je najväčší vývozca banánov na celom svete, ročne dodáva na ruský trh až pätinu zo svojho celkového globálneho objemu exportu tohto ovocia. Z Ruska za ne dostáva každý rok v prepočte viac ako 750 miliónov eur a to je takmer štvornásobne viac peňazí, ako bola zmienená hodnota ponúkaných amerických zbraní.

Foto: SITA/AP, Dolores Ochoa Russia Ukraine War Global Reaction Ľudia demonštrujú proti ruskej invázii na Ukrajinu pred veľvyslanectvom Ruska v ekvádorskom Quite. Na plagáte sa v španielčine píše „Rusi vypadnite z Ukrajiny“ a ceste je nápis „Slobodu Ukrajine“.

Treba ešte pripomenúť, že Moskva sa pred dvomi týždňami vyhovárala na to, že jej kontrolóri objavili v banánoch z Ekvádoru hmyz, ktorý prenáša choleru. Po tom, čo do Ruska pred pár dňami priletela ekvádorská delegácia, ktorá asi prišla informovať, že Noboa zmenil názor, hygienici už o nijakom nebezpečnom škodcovi nehovoria.

Mimochodom, pokračujúca odplata za ekvádorsko-americkú dohodu by zabolela nielen exportérov, nepríjemne by ju pociťovali aj ruskí zákazníci. Banány sú totiž cenný zdroj vitamínov, čo je zvlášť dôležité počas obdobia zimy. „Tvoria 20 až 25 percent všetkého ovocia, ktoré sa v Rusku konzumuje," upozornila podľa serveru BFM riaditeľka informačnej agentúry Fruitnews Irina Kozijová.

Ruské úrady sa síce rozhodli nahradiť výpadok dovozu z Ekvádoru importom z Indie, ale bolo jasné, že toto opatrenie nedokáže pokryť existujúci dopyt po banánoch. Server Moscow Times upozornil na problémy s pravidelnou lodnou dopravou z tejto ázijskej krajiny. Alternatívou by mohli byť banány z Kolumbie, ale importéri sa im snažia vyhýbať, pretože majú strach, že do zásielok ovocia by sa ľahko dali skryť drogy. Odhaduje sa, že kolumbijská výroba kokaínu dosahuje ročne až takmer 1 740 ton, čo je najviac spomedzi všetkých štátov na svete.