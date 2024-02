Rio de Janeiro hostí šéfov diplomacií G20. Stretnú sa aj Blinken s Lavrovom

Blinken má v pláne aj stretnutie s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, ktorý sa ocitol v stredobode diplomatickej roztržky s Izraelom. Vo svojich výrokoch totiž prirovnal izraelskú vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy k holokaustu. Izrael jeho vyjadrenia odsúdil a odmietli ich aj Spojené štáty.

Ministerské stretnutie je prvou akciou, ktorú organizuje tohtoročné brazílske predsedníctvo klubu významných svetových ekonomík.

Popri svetových konfliktoch bude témou tiež možná reforma rozhodovacích princípov svetového spoločenstva, ktorá je jednou z priorít brazílskeho predsedníctva. Prezident Luiz Inácio Lula da Silva vyhlásil, že v OSN musí zavládnuť „nová geopolitika“ bez práva veta a že členmi Bezpečnostnej rady OSN by nemali byť krajiny, ktoré vedú vojny.

Do Rady bezpečnosti OSN pritom patrí aj Rusko či Spojené štáty, ktorých vzťahy sa výrazne zhoršili od ruského vpádu na Ukrajinu pred dvoma rokmi a minulý týždeň ich ďalej vyhrotila smrť ruského opozičného lídra Alexeja Navalného v sibírskej väznici.

USA aj ďalšie západné krajiny zo skupiny G20 tvrdia, že za Navaľného smrťou je ruský prezident Vladimir Putin. Podľa médií nie je pravdepodobné, že by sa Lavrov mal stretnúť so svojimi náprotivkami z týchto štátov, rokovať by ale separátne mal s brazílskym ministrom zahraničia Maurom Vieirom.