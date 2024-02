Britský spevák James Blunt má armádu v krvi. Nasadili ho aj v bývalej Juhoslávii

Britský spevák James Blunt, ktorý sa narodil 22. februára 1974, sa na vrcholky hitparád vyšvihol v roku 2005, kedy rozhlasové vlny po celej Európe vtedy ovládol so skladbou You're Beautiful. Muzikant prišiel do hudobného sveta trochu netradične z armády, kde slúžil šesť rokov. Koncom 90. rokov bol nasadený v bývalej Juhoslávii, patril dokonca medzi prvých vojakov, ktorí po bombardovaní srbských jednotiek vstúpili v roku 1999 do kosovskej Prištiny.