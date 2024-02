Spustí tajomná ruská zbraň atómové preteky vo vesmíre?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Vážna hrozba

Ako uviedla televízia CNN, politik rozpútal vo Washingtone priam vlnu šialenstva, keď vyhlásil, že má informácie o vážnej hrozbe pre národnú bezpečnosť USA. Prezident Joe Biden potom verejne potvrdil, že Turner svojimi slovami reagoval na to, že Rusko údajne pracuje na vývoji jadrovej kozmickej protisatelitnej zbrane. Biely dom je však okrem toho veľmi skúpy na slovo, lebo ide o mimoriadne citlivé spravodajské informácie.

NATO nacvičuje jadrové odstrašenie Video Manévre NATO Steadfast Noon (Nezlomné poludnie) boli na jeseň 2023 zamerané na jadrové odstrašenie. / Zdroj: NATO

"S súvislosti s tým, čo Rusko v súčasnosti robí, neexistuje žiadna jadrová hrozba pre ľudí v Amerike alebo kdekoľvek inde na svete,“ vyhlásil Biden.

Čo sa teda deje? A je to dôležité v kontexte pokračujúcej ruskej vojny proti Ukrajine? Odborníci, ktorých oslovila Pravda, priznávajú, že v tejto chvíli sa dá len hádať, či Moskva niečo pripravuje.

"Rada by som sa vyjadrila, ale úprimne povedané, máme tu protichodné správy. Má to atómový pohon? Má to jadrovú hlavicu? Zbrane, ktoré využívajú elektromagnetický impulz (EMP), môžu mať jadrové hlavice, ale nemusia. Samozrejme, odpálenie atómovej bomby vo vesmíre má účinky EMP, ako sme zistili už z testu Starfish Prime roku 1962. Po tomto výbuchu sme podpísali Zmluvu o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v atmosfére, v kozmickom priestore a pod vodou a Kozmickú zmluvu, pretože sme si začali uvedomovať nebezpečenstvo jadrových skúšok najmä v oblasti militarizácie vesmíru. Umiestnenie atómových zbraní do kozmu je zakázané a Rusko sa k tejto dohode pridalo,“ povedala pre Pravdu Sharon Squassoniová z Univerzity Georgea Washingtona, ktorá pracovala aj v Agentúre pre kontrolu zbrojenia a odzbrojenie.

Spenser Warren z Inštitútu pre globálne konflikty a spoluprácu na Kalifornskej univerzite tiež pripomenul, že správy tajných služieb hovoria len o možnom vývoji zbrane. Znamená to, že momentálne to nie je hrozba, ale do budúcnosti sa to nedá vylúčiť.

"Okrem toho Rusko nemusí v skutočnosti priamo umiestniť jadrovú zbraň vo vesmíre. Mohlo by použiť protisatelitný systém (ASAT) s jadrovým pohonom. Ten by s najväčšou pravdepodobnosťou využíval na deaktiváciu satelitov prostriedky elektronického boja. Zdá sa, že medzi politikmi a odborníkmi v USA existuje určitá neistota, čo sa týka toho, či diskutujeme o zbrani s jadrovou hlavicou, alebo o inom type systému s atómovým pohonom,“ uviedol pre Pravdu Warren.

Analytik vysvetľuje, že súčasné ASAT systémy majú obmedzenie v tom, že dokážu zasiahnuť iba satelity, ktoré sú umiestené nízko na obežnej dráhe Zeme. "Aj keď to môže spôsobiť značné škody pre vojenské spôsobilosti i ekonomiku, niektoré z najdôležitejších navigačných a komunikačných satelitov sú vyššie. Teoreticky by jadrová zbraň alebo systém s atómovým pohonom vo vesmíre mohli zasiahnuť aj satelity, ktoré sú momentálne mimo dosahu ASAT,“ ozrejmil Warren.

Špirála zbrojenia

"Záujem o atómové kapacity vo vesmíre môže byť spôsobený strategickou výhodou, ktorá by spočívala v tom, že by útočník prostredníctvom jadrového výbuchu dokázal vyradiť z činnosti nielen jednotlivé satelity, ale aj ich sieť. Bolo by to obzvlášť významné pre Rusko, pretože väčšina informácií o bojisku, ktoré používa Ukrajina, pochádza zo západných komerčných a vojenských satelitných systémov. Navyše jadrová zbraň vo vesmíre by prípadne mohla zacieliť satelity na geosynchrónnej obežnej dráhe, kde sa nachádza významná časť americkej spravodajskej infraštruktúry,“ reagoval pre Pravdu Alexander Bollfrass z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie.

Expert však upozorňuje na značné riziká. "Jadrové detonácie vo vesmíre by pravdepodobne neúmyselne zničili aj komerčné satelity, či už priamo, alebo vytvorením vesmírneho odpadu, čo by ohrozilo ekonomické a vojenské záujmy všetkých zainteresovaných. Okrem toho by Rusko takýmto útokom porušilo svoje záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré zakazujú použitie atómových zbraní vo vesmíre. Z týchto dôvodov by bolo alarmujúce, keby Moskva rozmiestnila v kozme jadrové systémy. Nepredpokladám však, že by to vyvolalo preteky v zbrojení vo vesmíre, pretože žiadna iná krajina nemá záujem správať sa tak bezohľadne ako Rusko,“ predpokladá Bollfrass.

Jadrové zbrane? Aj Putin má niekoho, na kom mu záleží, hovorí Japonka, ktorá prežila Hirošimu Video Zdroj: TV Pravda

Warren však na možné preteky v zbrojení upozorňuje. "Netvrdím, že by sa týkali priamo jadrových zbraní, ktoré nie sú vo vesmíre také účinné. Gama žiarenie by znehodnotilo alebo znefunkčnilo nepriateľské satelity, ale útočník by mohol prísť aj o tie vlastné. Ak chce Rusko skutočne umiestniť jadrovú zbraň do vesmíru, naznačuje to určitú mieru iracionality a neznamená to, že by USA odpovedali rovnako. Pravdepodobnejšou reakciou by bolo nasadenie pozemných alebo vesmírnych systémov ASAT, určených na zničenie ruských spôsobilostí bez jadrového výbuchu. Moskva by na to mohla reagovať použitím väčšieho množstva zbraní, respektíve ich modernizáciou. Potom by Spojené štáty mohli čeliť špirále pretekov v zbrojení. Samozrejme, že americké systémy navrhnuté na obranu proti Rusom by sa dali použiť i na útočné účely proti čínskym satelitom. Podľa mňa by to vyvolalo odpoveď Pekingu, ktorá by potom mohla viesť k reakcii Indie a následne by niečo urobil Pakistan. Je nepravdepodobné, že by sa preteky v zbrojení obmedzili na Moskvu a Washington,“ zhrnul situáciu Warren.