ONLINE: Rusi nivočia Ukrajincov počtami i výzbrojou. Biden nazval Putina 'šialeným hajzlom'

Najväčšími problémami v každej jednotke je nedostatok ľudí a chýbajúca munícia, uvádzajú ukrajinskí vojaci. Vojna na Ukrajine sa prehupne do tretieho roka.

6:20 Americký prezident Joe Biden v stredu označil ruskú hlavu štátu Vladimira Putina za „šialeného hajzla“. Výraz, ktorý použil, by sa však dal preložiť tiež ako „skurvysyn“. O Bidenovom výroku, ktorý padol v San Francisku pri stretnutí s podporovateľmi jeho kampane, informovala agentúra Reuters.

Osemdesiatdvaročný Biden hovoril o hrozbách pre ľudstvo a zdôraznil, že za nebezpečenstvo považuje predovšetkým klimatické zmeny. „To je posledná existenčná hrozba. Je to klíma. Máme tu šialeného hajzla, ako je ten chlapík Putin a ďalší, a vždy sa musíme obávať jadrového konfliktu, ale existenčnou hrozbou pre ľudstvo je klíma,“ vyhlásil Biden.

6:15 Ukrajinská vojna vstupuje do tretieho roka, a pechota 59. brigády ukrajinských síl čelí neradostnej realite – chýbajú jej ľudia aj munícia na to, aby mohla vzdorovať ruským vojakom. Napísala to agentúra Reuters.

Veliteľ čaty s prezývkou Tiger odhaduje, že z niekoľko tisíc mužov, ktorí v brigáde pôsobili na začiatku vojny, stále slúži asi len 60 alebo 70 percent. Ostatní padli, utrpeli zranenia alebo boli prepustení z dôvodu veku či choroby.

K ťažkým stratám sa pridávajú tiež hrozné podmienky na východnom fronte, keď sa zmrznutá pôda počas nezvyčajne vysokých teplôt tohtoročnej zimy premieňa na hlboké bahno a výkyvy počasia sa podpisujú aj na zdraví vojakov. „Strieda sa dážď, sneh, dážď, sneh. Výsledok je, že ľudia majú obyčajnú chrípku alebo angínu. Nejaký čas sú mimo akcie a nie je nikto, kto by ich nahradil,“ uviedol veliteľ roty v brigáde s prezývkou Limuzyn. „Najväčším problémom v každej jednotke je nedostatok ľudí,“ dodal.

Reuters hovoril s viac ako 20 vojakmi a veliteľmi pôsobiacimi v pechote alebo dronových a delostreleckých jednotkách na rôznych úsekoch pozdĺž asi 1000 kilometrov dlhej frontovej línie na východe a juhu Ukrajiny.

Ukrajinskí vojaci, ktorí sa stále cítia motivovaní bojovať proti ruskej okupácii, hovorili o výzvach, ktorým čelia v snahe zadržať početnejšieho a lepšie vybaveného nepriateľa. Podpora Západu aj napriek prosbe o ďalšiu pomoc od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa spomalila.

Ďalší veliteľ pôsobiaci v 59. brigáde, ktorý chcel zverejniť iba svoje krstné meno Hryhorij, opísal vytrvalé útoky skupiniek o veľkosti piatich alebo siedmich ruských vojakov. Skupinky sa snažia preraziť asi desaťkrát za deň ukrajinské pozície pri akciách, ktorým Hryhorij hovorí „útoky mäsa“. Za tieto útoky Rusi platia vysokú cenu v podobe strát, zároveň ale nimi značne ohrozujú Hryhorijovich vojakov.

„Keď chlapi na jednej alebo dvoch obraných pozíciách bojujú proti týmto útokom celý deň, tak sa unavia,“ uviedol Hryhorij, keď sa spolu so svojimi vyčerpanými mužmi mohol na krátky čas počas rotácie vzdialiť od frontovej línie blízko Ruskom okupovaného Donecka na východe Ukrajiny.

„Zbrane sa ničia a nie je žiadna možnosť, ako im dopraviť viac munície. Takže chápete, k čomu to vedie,“ opísal tiež Hryhorij.

Kyjev silno závisí od peňazí a vybavenia zo zahraničia, aby mohol financovať svoju vojnovú kampaň, vzhľadom na zadržiavanie americkej pomoci vo výške 61 miliárd dolárov kvôli politickým rozporom vo Washingtone je ale teraz zraniteľnejší ako kedykoľvek predtým od začiatku invázie.

Vojak s prezývkou Škorpión slúžiaci v jednotke raketového delostrelectva GRAD uviedol, že jeho odpaľovacie zariadenie, ktoré využíva muníciu sovietskeho typu, teraz funguje len asi na 30 percent svojej kapacity. Muníciu tohto typu má k dispozícii niekoľko málo ukrajinských spojencov.

V dôsledku toho, že západné štáty nedokázali udržať počas dlhotrvajúcej vojny tempo dodávok, nestačí ani delostrelecká munícia. S odmlkou zo strany USA ide ruka v ruke aj priznanie Európskej únie, že nedokáže ani na polovicu splniť svoj cieľ dodať Ukrajine do marca milión kusov delostreleckej munície.

Michael Kofman, špecialista na Rusko pôsobiaci vo washingtonskom think-tanku Carnegie, odhaduje, že paľba ruského delostrelectva je päťkrát intenzívnejšia ako toho ukrajinského. Tento pomer potvrdzuje aj Hryhorij.

„Ukrajina nemá dostatočné množstvo delostreleckej munície, aby mohla naplniť svoje minimálne obranné potreby, a situácia nie je do budúcnosti udržateľná,“ uviedol Kofman.

Frontové línie sa v posledných 14 mesiacoch síce príliš nehýbali, ale aj tak Moskva teraz kontroluje asi pätinu ukrajinského územia vrátane polostrova Krym, ktorý anektovala v roku 2014.

Ukrajinskí predstavitelia uvádzajú, že ukrajinské ozbrojené sily majú zhruba 800 000 ľudí, zatiaľ čo ruský prezident Vladimir Putin v decembri nariadil navýšenie ruských síl o 170 000 na 1,3 milióna.

Výdavky Moskvy na obranu okrem toho prevyšujú tie ukrajinské. V roku 2024 vyčlenilo Rusko na tento sektor 109 miliárd dolárov, viac ako dvojnásobok ukrajinského cieľa vo výške 43,8 miliardy dolárov.

Nový zákon, ktorého cieľom je mobilizovať ďalších 450 000 až 500 000 Ukrajincov, si pomaly razí cestu parlamentom, pre niektorých vojakov, ktorí sú teraz nasadení v bojoch, sa ale významné posilnenie ich radov pripadá ako vzdialená nádej.

Ukrajinský minister obrany Rustom Umerov v nedávnom liste Európskej únii označil nedostatok delostreleckej munície za kritický a vyzval lídrov jednotlivých krajín, aby pre zvýšenie dodávok robili viac. V liste Umerov uviedol, že „minimálnou kritickou dennou požiadavkou“ je 6 000 delostre­leckých granátov, ale že ukrajinské sily môžu denne vypáliť iba 2 000 granátov, informoval denník Financial Times.