Tisíce traktorov pri proteste poľnohospodárov v Česku spomalili dopravu a zablokovali hranice

Českí farmári zorganizovali protest proti byrokracii a ekologickým požiadavkám v poľnohospodárstve a proti dovozu z krajín mimo Európskej únie. So stovkami traktorov v jednotlivých krajoch spomaľovali dopravu v mestách, na hlavných cestách a pri hraničných priechodoch. Tam sa stretli s kolegami z ďalších stredoeurópskych krajín, ktorí sa do protestu tiež zapojili.

Protest farmárov v Bratislave Video

Akcia bola naplánovaná od 10.00 h na zhruba dve hodiny a bola skôr symbolická, zablokovala ale napríklad hraničný priechod so Slovenskom v Hodoníne. Podľa Agrárnej komory ČR k hraniciam so Slovenskom, Poľskom a Nemeckom vyrazilo asi 3000 poľnohos­podárskych strojov.

Poľnohospodárom vadí najmä vysoká byrokratická záťaž a množstvo kontrol, ktorých podľa Agrárnej komory pribudlo medzi rokmi 2022 a 2023 takmer dvojnásobne. Protesty mieria tiež proti dopadom ekologickej dohody Green Deal alebo lacnému dovozu poľnohospodárskych produktov z krajín mimo EÚ. Do spoločného európskeho protestu sa z ČR spolu s Agrárnou komorou zapojil aj Poľnohospodársky zväz, Českomoravský zväz poľnohospodárskych podnikateľov, Spoločnosť mladých agrárnikov a časť členov Asociácie súkromného poľnohospodárstva.

V stredných Čechách sa traktory vybavené transparentmi a vlajkami spoločne presunuli z Kutnej Hory po ceste I / 38 do Kolína, približne trojkilometrová kolóna sa pohybovala zhruba tridsaťkilometrovou rýchlosťou. V Kolíne sa stroje s heslami ako: „Živíme túto krajinu!“, Stop Green Deal!" alebo „Stop byrokracii, selský rozum späť!“ rozdelili na kruhovom objazde blízko centra do rôznych smerov. Podľa policajnej hovorkyne Vlasty Suchánkovej sa na akcii zúčastňuje 162 traktorov a ďalších strojov. Zásadné dopravné problémy ale na mieste nevznikli, zistila spravodajkyňa ČTK. Dopravu poľnohospodári neobmedzili ani pri hraniciach v Náchode, zistila na mieste ČTK. Desiatky strojov odstavili pred hraničným priechodom.

Redaktorka Pravdy sa odviezla s protestujúcimi traktoristami Video

Hraničný priechod v Chotěbuzi českí a poľskí poľnohospodári zablokovali čiastočne. Na ceste zaparkovali 80 kusov techniky. Úplne sa zastavila doprava na hraničnom priechode na Slovensko v Hodoníne. Traktory zaparkovali pri hraniciach z českej i slovenskej strany v niekoľkých radoch a kolónu nebolo možné prejsť. Polícia dopravu odklonila.

Do štyroch okresných miest v Olomouckom kraji vyrazili poľnohospodári so stovkami traktorov. Na ceste do Olomouca boli na traktoroch transparenty s nápismi „Chceme produkovať potraviny, nie papiere!“ či „Chceme byť roľníkmi, nie nevoľníkmi!“ Z Jeseníku poľnohospodári vyrazili na hraničný priechod s Poľskom na stretnutie s poľskými kolegami. „Sú tu farmári všetkých rôznych skupín. Nie sú tu určite len agrobaróni, ako sme mnohokrát nazývaní. Sú tu aj malí farmári, ktorí majú do 50 hektárov a ozvali sa, že sa chcú k protestu pripojiť, pretože ich trápia rovnaké problémy ako nás, a to je zvýšená byrokracia či aktuálne zvýšená daň z nehnuteľnosti,“ povedala novinárom predsedníčka predstavenstva ZD Unčovice Milada Rašková Mesiacová.

Farmári v Libereckom kraji po dvoch trasách zamierili k hraničnému priechodu pri česko-poľskej hranici v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Zapojili sa poľnohospodári so zhruba 60 až 70 traktormi. „Nie je cieľom akokoľvek znepríjemniť život ľuďom, ale predovšetkým upozorniť českých aj európskych politikov na problémy farmárov. Tí sa stretávajú s nízkymi výkupnými cenami komodít a zároveň vysokými nákladmi, ktoré ešte rastú kvôli radu populistických politických rozhodnutí. Poľnohospodári sú z tejto bezvýchodnej situácie zúfalí,“ uviedol predseda Regionálnej agrárnej rady Libereckého kraja Robert Erlebach.

Kolóny poľnohospodárskej techniky vycestovali protestovať aj do Brna. Protest bol namierený proti dovozom poľnohospodárskych komodít a produktov z Ukrajiny a proti byrokracii, ktorá sa zvýšila nad únosnú hranicu. ČTK to povedal riaditeľ podniku Pooslávi Nová Ves Lukáš Jurečka, brat ľudáckeho ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečku. „Na štvrťhektárový pozemok s lucernkou som mal vlani tri kontroly so štyrmi ľuďmi, poslednú s lopatou, aby si odhrnuli sneh.“

Na cesty v Juhočeskom kraji vyrazili viac ako štyri stovky traktorov a iných poľnohospodárskych strojov, kolóny sa vydali na 11 miest. Zhruba 100 poľnohospodárov vyrazilo z miesta zrazu na letisku Březno na Chomutovsku cez obchvat okolo Chomutova k hraničnému priechodu Hora Sv. Šebestiána na stretnutie s desiatkami kolegov z Nemecka. K hraničnému priechodu s Nemeckom vyrazili v hustom daždi tiež poľnohospodári z Plzenského kraja. Desiatky traktorov v pomaly idúcej kolóne dlhej 1,5 kilometra prechodne zablokovali v oboch smeroch hlavný ťah z Českej Kubice na Folmavu. Z Klesti u Chebu vyrazila kolóna zhruba dvadsiatky českých a nemeckých traktorov na jazdu okolo hraničného priechodu Pomedzí nad Ohří. Na Vysočine vyrazilo 35 poľnohospo­dárskych strojov na hlavný cestný ťah z Jihlavy smerom na Znojmo, v kraji sa podľa Agrárnej komory zapojí do protestov zhruba 320 strojov na dvoch desiatkach cestných úsekov. V Zlínskom kraji na trasu z Kroměříže do Holešova vyrazilo vyše 40 traktorov.

Časť českých poľnohospodárov demonštrovala už v pondelok pred ministerstvom pôdohospodárstva v Prahe, protestnou jazdou so stovkami traktorov čiastočne zablokovali pražskú magistrálu a v centre hlavného mesta na chvíľu obmedzili premávku električiek. Od tohto protestu sa však hlavné poľnohospodárske organizácie dištancovali a niektorí poľnohospodári ho opustili predčasne pre vyhranené prejavy rečníkov na zhromaždení pri ministerstve.

Dnešného protestu sa spolu s poľnohospodármi z Česka, Slovenska a Poľska zúčastňujú tiež farmári z Maďarska, Litvy a Lotyšska. Podporiť ich majú tiež poľnohospodári z niektorých balkánskych krajín vrátane Bulharska, Chorvátska, Rumunska či Slovinska.