So sexuálnym násilím sa podľa prieskumu stretlo takmer 60 percent Češiek

S určitou formou sexualizovaného násilia sa v Česku stretlo takmer 60 percent žien a konkrétne so znásilnením každá piata. Celkovo 76 percent obetí uviedlo, že to na ne malo nejaké dôsledky. Vyplýva to z analýzy spoločnosti proFem, ktorá prieskum realizovala v spolupráci s agentúrou MindBridge Consulting a.s., informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.