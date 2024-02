ONLINE: ABC News: Na jar a v lete môže mať Ukrajina katastrofálny nedostatok munície

Čítajte viac 729. deň: Moskva hlási dobytie ďalšej dediny. Ukrajinci tam naďalej odrážajú Rusov, tvrdí Kyjev

6:31 Najmenej traja ľudia zahynuli pri ruskom útoku na ukrajinský čiernomorský prístav Odesa, uviedla dnes podľa ruskojazyčného servera BBC ukrajinská armáda. Útok ruskej armády hlási aj Dnipro na juhovýchode Ukrajiny, kde sú podľa predbežných údajov miestnej správy najmenej štyri zranenia.

Ruské drony zasiahli obchodnú zónu v Odese vo štvrtok neskoro večer. Ukrajinská obrana zachytila deväť dronov, jeden z nich však zasiahol oblasť blízko prístavu a zapríčinil požiar, uviedlo na telegrame južné veliteľstvo ukrajinských ozbrojených síl. Záchranári pri hasení ohňa objavili telá troch ľudí.

V Dnipre ruské bezpilotné lietadlá zasiahli viacpodlažnú budovu, záchranné tímy zatiaľ podľa šéfa vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Serhija Lysaka našli štyroch zranených. „Pod troskami sú ľudia, pátracie akcie pokračujú,“ uviedol Lysak. (čtk)

6:20 Na jar bude Ukrajina čeliť potenciálne katastrofálnemu nedostatku munície a prostriedkov protivzdušnej obrany, ktoré by mohli zvrátiť priebeh vojny a poskytnúť Rusku a prezidentovi Vladimirovi Putinovi významnú výhodu, tvrdí americký spravodajský kanál ABC News a odvoláva sa na interný odhad Spojených štátov.

Dvaja americkí predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity označili „koniec marca“ za mimoriadne rozhodujúci čas pre osud ukrajinských jednotiek, ak Kongres neschváli nový zákon o pomoci. Tretí predstaviteľ povedal, že bude ťažké presne určiť, kedy by sa situácia ukrajinských vojakov mohla zhoršiť, ale poznamenal, že sa očakáva, že nedostatok munície sa počas jari zhorší.

„Kľúčový okamih sa začína práve teraz a počas jari a do leta sa to postupne zhorší. Takže toto časové obdobie, do ktorého vstupujeme, je kritické,“ povedal vysoký predstaviteľ americkej obrany. V americkom Kongrese zatiaľ nerozhodli o samostatnom balíku pomoci pre Ukrajinu vo výške 60 miliárd dolárov. Biely dom obvinil republikánov, že túto pomoc brzdia a pripísal im aj pád Avdijivky, ktorú ruskí vojaci nedávno dobyli.

Americkí predstavitelia predpovedajú, že podobné scenáre ako v Avdijivke sa odohrajú aj inde na Ukrajine, keďže ukrajinská vláda je nútená robiť ťažké rozhodnutia o tom, kam umiestniť svoju zostávajúcu protivzdušnú obranu – a keďže Rusko vo väčšej miere využíva svoje vzdušné sily, vrátane satelitne navádzaných kĺzavých bômb. Ukrajinci bez pomoci nedokážu chrániť všetky miesta.

Ak Rusko získa kontrolu nad oblohou, „úplne to zmení povahu tohto boja“, uviedol vysoký predstaviteľ amerického ministerstva obrany. Jeden ukrajinský predstaviteľ dodal: „Naším prvoradým cieľom je odradiť ruské letectvo. Ak to nedokážeme, je čas zbaliť si veci,“ uviedol kanál ABC News.