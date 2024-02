FT: Česko zháňa v Európe 1,5 miliardy dolárov na muníciu pre Ukrajinu

Česká republika v Európe vedie iniciatívu usilujúcu sa o zhromaždenie 1,5 miliardy dolárov na muníciu pre Ukrajinu, napísal denník Financial Times (FT). O možnosti zakúpiť v tretích krajinách muníciu pre Ukrajincov čeliacich ruskej invázii informoval český prezident Petr Pavel minulý týždeň na mníchovskej bezpečnostnej konferencii. FT teraz s odvolaním sa na nemenované zdroje spresňuje sumu, o ktorú údajne ide.

„Česi urobili tú prácu, ale ostatní musia poskytnúť peniaze,“ povedal FT jeden z nemenovaných činiteľov oboznámených s vyjednávaním. Česká vláda vec pre britský denník odmietla komentovať.

K českej iniciatíve, na ktorej sa podieľa tiež Dánsko a Holandsko, sa z druhej strany Atlantického oceánu pripojila Kanada, ktorá je podľa tamojšej verejnoprávnej stanice CBC pripravená prispieť až 30 miliónmi kanadských dolárov. Kanadský minister obrany Bill Blair podľa CBC povedal, že Kanada s Českom rokuje.

O ďalšiu vojenskú pomoc požiadal ministrov členských krajín Európskej únie v pondelok šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. Rusko cez víkend ohlásilo dobytie Avdjivky v Doneckej oblasti, ktorá je prvým významnejším ruským postupom na bojisku od pádu ukrajinského Bachmutu vlani v máji, hoci za cenu zrejme vysokých ruských strát. Práve delostrelecké granáty sú hlavnou nedostatkovou muníciou ukrajinských obrancov na východe krajiny, píše v reportáži z miesta denník The Telegraph. Ukrajina tento rok podľa Kulebu bude potrebovať až 2,5 milióna kusov tejto munície.

Podľa Pavla má Česko možnosť v nemenovaných krajinách mimo EÚ nakúpiť až pol milióna delostreleckých granátov kalibru 155 milimetrov a 300 000 kusov kalibru 122 milimetrov, ktoré by sa na Ukrajinu mohli dostať v najbližších týždňoch.

„Ukrajincom je úplne ukradnuté, odkiaľ tie granáty pochádzajú alebo kto ich platí. My tu sa tu hráme so slovíčkami, kým oni trpia na frontových líniách,“ povedal FT jeden z nemenovaných diplomatov EÚ.

Únia vlani prisľúbila Ukrajine, že jej do konca marca tohto roka dodá milión kusov delostreleckej munície. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell nedávno uviedol, že očakáva, že do marca sa únia dostane na približne 52 percent svojho cieľa. Milión nábojov poskytne EÚ podľa neho Ukrajincom do konca roka. Predmetný projekt Únie nesúvisí s návrhom českého prezidenta.