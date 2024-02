Lavrovovi v Brazílii odmietli dotankovať lietadlo, minister je totiž na americkom sankčnom zozname

Lavrov v 'kraťasoch': Vraj ma hospitalizovali? Sú to politické hry Video

Šéf ruskej diplomacie priletel do krajiny na stretnutie ministrov zahraničia skupiny G20 v Riu de Janeiro. Odtiaľ mal letieť do hlavného mesta Brazília na stretnutie s prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. Jeho lietadlo IL-96 však potrebovalo dotankovať palivo, aby z brazílskej metropoly mohlo letieť nepretržite do Casablancy v Maroku, kde by znova dočerpalo palivo, aby mohlo doletieť do Ruska po nových trasách mimo európsky vzdušný priestor.

Keďže je však Lavrov na americkom sankčnom zozname pre ruskú vojnu na Ukrajine, spoločnosť Vibra odmietla dodať lietadlu v Brazílii palivo, informoval magazín Valor Econômico. Keby mu vyhovela, nesmela by dodávať palivo americkým spoločnostiam American Airlines, Delta Airlines a United Airlines, ktoré majú pravidelnú činnosť v Brazílii.

Ruský minister tak hľadal alternatívy, aby nemusel zrušiť stretnutie s prezidentom. Brazílska vláda konzultovala vzdušné sily o možnosti dodania leteckého kerozínu na leteckej základni Galeão, ale tam nemali dostatočné množstvo. Následne Lavrovovi navrhli, aby sa vrátil z Brazílie do Ria, tam jeho lietadlo dotankovalo, a potom odletelo do Maroka, čo však znamenalo väčšiu okľuku a Rusi to odmietli. Napokon Lavrov letel do Brazílie s ministrom zahraničia Maurom Vieirom.

Nie je jasné, či Vieira bude sprevádzať Lavrova aj na spiatočnom lete do Ria de Janeiro, odkiaľ by mal v piatok odletieť do Casablancy. Palivo pre let z Ria do Maroka dodala spoločnosť Jetfly Combustíveis.