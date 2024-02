Imám hovoril o satanizme francúzskej trikolóry. Bráni sa, že nie je Voltaire, ani Victor Hugo

Moslimský duchovný pobúril ministra vnútra až tak, že žiada, aby si musel zbaliť kufre. Mahdžúb Mahdžúbí nahneval Géralda Darmanina výrokmi o štátnom symbole Francúzska. Imám už zľahčuje svoje slová, ale vyšetrovaniu nezabráni. V krajnom prípade by ho mohli deportovať do jeho rodnej krajiny. Polícia už začala proti nemu konať.

Mahdžúbí sa obul do francúzskej modro-bielo-červenej zástavy (farba jej pruhov pochádza z revolučných dní roku 1789). „Už nebudeme mať tieto trikolórové vlajky, ktoré nás trápia, z ktorých nás bolí hlava. Nemajú nijakú hodnotu popri Alahovi. Jediná hodnota, ktorú majú, je satanská hodnota," rozohnil sa imám v kázni. Videonahrávka sa objavila na internete. Imám síce explicitne nepovedal, že neznáša francúzsku vlajku, ale je jasné, nič iné nemal na mysli.

Darmanin reagoval vyhlásením, že vo Francúzsku nikto nebude beztrestne šíriť nenávisť alebo ju podnecovať. Minister zdôraznil, že imám prekročil červenú čiaru slobody prejavu.

Keď sa Mahdžúbí dozvedel, že si naňho posvieti polícia, zaradil spiatočku. „Urobil som lapsus. Nebola to chyba, pretože chyba je dobrovoľná. Preriekol som sa, lebo nie som ani Voltaire, ani Victor Hugo, bohužiaľ. Namiesto toho, aby som hovoril o všetkých viacfarebných vlajkách, vravel som o trojfarebných," citoval ho server France Bleu. Tvrdí, že vždy obhajoval Francúzsku republiku, a nechápe, prečo ho chcú vyhostiť za obyčajný lapsus.

Jeho slová o trikolóre však odsúdil nielen minister vnútra, ku kritike sa pridali aj významní moslimskí duchovní. „Som veľmi zdesený z komentárov imáma Mahdžúbího, ktorého postoj je v rozpore s hodnotami tolerancie a úcty presadzovanými islamom," upozornil vo svojom stanovisku Chems-Eddine Hafiz z Veľkej mešity v Paríži, ktorá je najstaršou mešitou vo Francúzsku.

S tým, že Mahdžúbí sa vyhovára na to, že mu chýbajú literárno-intelektuálne vlastnosti velikánov, ako boli Voltaire a Hugo, sa stotožňujú ďalší dvaja vplyvní šíritelia islamu vo Francúzsku. „Je normálne, že moslim musí rešpektovať národy, kultúrny systém, v ktorom žije," zdôraznil pre televíznu stanicu BFM imám Tareq Oubrou z Bordeaux. Upozornil, že islam, o ktorom hovoril Mandžúbí, nikdy neexistoval: „Islam uznáva rozmanitosť náboženstiev i národov." Abdallah Zekri z mešity v Nimes vyhlásil, že Mandžúbí zašiel priďaleko, a preto podporuje žiadosť Darmanina o vyhostenie. Pre rozhlasovú stanicu RMC zároveň o ňom povedal, že zjavne nepozná dejiny Francúzska a mal z neho dojem, akoby hovoril v delíriu.

Mahdžúbí pôsobí na juhu Francúzska v meste Bagnos-sur-Céze, ktoré má približne 18-tisíc obyvateľov. Do krajiny galského kohúta sa dostal ako starší chlapec, bolo to v roku 1985, keď mal okolo 15 rokov. Bezpečnostné zložky si nevšimli imáma až teraz, v ich pozornosti sa nachádza už dlhší čas. Podľa serveru Marianne to uviedol regionálny policajný prefekt Jérome Bonet. „Existujú desiatky minút jeho kázní, ktoré sme analyzovali, a ukrývajú v sebe iné veci ako údajný lapsus," povedal podľa serveru France Info.

Pretrvávajúce problémy s Mahdžúbího kázňami potvrdil Jean-Yves Chapelet, starosta Bagnos-sur-Céze. „Je to imám, ktorého poznám pár desiatok rokov. Som úplne ohromený," uviedol pre France Bleu a dodal, že na imámove nenávistné myšlienky opakovane upozorňoval políciu.

Mandžúbí má vo Francúzsku povolenie na trvalý pobyt s platnosťou do augusta 2029. Akú šancu má minister uspieť s návrhom predčasne mu zrušiť súhlas úradov? Konzultant BFM v oblasti polície a spravodlivosti Guillaume Farde poukázal na to, že vyhostenie imáma môžu sprevádzať komplikácie. „Európsky dohovor o ľudských právach zabezpečuje každému ochranu rodinného a súkromného života v jeho bydlisku," podotkol. Ide o to, že Mandžúbí je ženatý a má dve školopovinné deti, takže jeho extradícia do Tuniska by znamenala vytrhnutie z rodiny. Farde ďalej upozornil, že bude dôležité, či imámovi dokážu, že jeho kázeň nebol ojedinelý prípad, keď mohol byť podozrivý z propagácie nenávisti.

Denník Le Figaro napísal, že existujú aj iné incidenty, ktoré hrajú v neprospech Mandžúbího. Noviny sa dostali k jeho viacerým starším videonahrávkam v arabčine (o satanizme trikolóry hovoril po francúzsky). Kázal v nich napríklad o tom, že krv moslimov sa nesmie miešať s krvou vyznávačov iných náboženstiev. Odsudzoval ľudí, ktorí pijú alkohol, a ostro kritizoval mladých slobodných mužov, ktorí si k rodičom vodia priateľky: „Preto keď raz z nich budú matky, stanú sa smilnými ženami."