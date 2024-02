Rabín vyzýva Židov, aby sa z Británie odsťahovali. Tvrdí, že ich zlaté časy tam sa pominuli

Nezisková organizácia Ochrana našej židovskej komunity (CST) zverejnila správu za minulý rok, z ktorej vyplýva, že zaznamenala vyše 4 100 prípadov antisemitizmu. „Je to nárast o 147 percent v porovnaní s rokom 2022," informovala CST na svojej webovej stránke.

Organizácia upozornila, že nenávisť sa výrazne rozšírila po 7. októbri 2023, keď palestínski teroristi zmasakrovali stovky bezbranných Izraelčanov: „Z celkového počtu 4 103 prípadov sa 2 699 udialo od siedmeho októbra."

Odkedy CST robí monitoring, ešte v žiadnom roku neregistrovala viac ako štyritisíc skutkov antisemitizmu. Za zmienku tiež stojí, že prudký nárast nastal po krvavých útokoch militantov z Hamasu, nie až po izraelskej vojenskej odplate v Pásme Gazy.

Ako konkrétne vyzerá antisemitizmus v Británii? CST napríklad zverejnila fotografiu budovy, na ktorú niekto nastriekal nápis Židia sú spodina Zeme, a uviedla prípad, keď sa Židia ocitnú priamo ohrození. Židovsky vyzerajúceho muža, ktorý išiel peši domov zo synagógy, si všimla skupinka propalestínskych demonštrantov a tí začali naňho pokrikovať. „Pôjdeme znásilniť tvoju matku, ty špinavý Žid!" Potom sa mu vyhrážali, že ho zbijú, ak ho stretnú na jednej stanici metra, kam mali po demonštrácii asi namierené.

Čo sa týka počtu násilných protižidovských incidentov, tých CST zaznamenala v minulom roku 266. Dochádza napríklad aj k vyhrážaniu sa bombovým útokom na obchody, ktoré vlastnia Židia. Dávať najavo na verejnosti, že človek vyznáva judaizmus, môže byť riskantné. Rasistom prekáža aj to, keď má niekto na hlave jarmulku, čo je tradičná pokrývka Židov, ktorou vyjadrujú úctu k Bohu.

Jonathan Liebermann, žijúci v Izraeli od roku 2013, je šokovaný z najnovšieho vývoja až tak, že v denníku Jerusalem Post zverejnil text s názvom Všetci Židia by mali odísť z Británie. Rodák z Manchestru upozornil, že súčasnosť je neporovnateľná s pokojnou atmosférou spred pár desaťročí. Pripomenul, že Židia, ktorí sa narodili po skončení druhej svetovej vojny počas populačnej explózie, poznali Britské ostrovy ako časť sveta, kde sa zdal byť antisemitizmus minulosťou. „Boli to zlaté časy britského židovstva," zdôraznil s tým, že Židia sa vtedy zabávali s Nežidmi.

Liebermann je presvedčený, že čo bolo príjemné, sa pominulo, a nahradila to nenávisť. Náladu Židov plnú obáv dokumentoval nedávnymi slovami člena hornej komory britského parlamentu Davida Wolfsona: „Povedal, že sa viac bojí o bezpečnosť svojej dcéry v londýnskom metre, keď má na sebe Dávidovu hviezdu, ako o svojho syna, ktorý si teraz oblieka uniformu izraelskej armády na bojisku."

Rabín sarkasticky naznačil, že Británii nevychádza budovanie „osvietenej multikultúrnej spoločnosti", čoho dôkazom je napríklad to, že policajti strážia školy a synagógy. „Toto nie je Británia, v ktorej som vyrastal, nie je to krajina, kde chcem, aby vyrastali moji vnuci," podčiarkol Liebermann. Dodal, že Židia, ktorí tam bývajú, by si mali uvedomiť, že nadišiel čas odchodu: „Zatvorte za sebou dvere," uzavrel svoj pesimistický text.

Nie je pohľad rabína prehnaný? Odpoveď by sa dala hľadať v prieskume verejnej mienky a jeho výsledky výrazne kopírujú obavy Liebermanna. Britské združenie Kampaň proti antisemitizmu urobilo vlani v novembri rozsiahlu anketu, o zisteniach informovalo v decembri. Pýtalo sa na názory 3 744 respondentov. Viac ako tretina z nich sa neprikláňa k tomu, že po 7. októbri 2023 vyjdú na ulicu so symbolom Dávidovej hviezdy alebo s jarmulkou a takmer polovica opýtaných uvažuje o odchode z Británie.