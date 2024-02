Prídu konečne a pomôžu proti Rusom? Ukrajinci netrpezlivo čakajú na stíhačky F-16

Sú to síce nadzvukové stíhačky, ale prilietajú veľmi pomaly. Bojové stroje F-16 sa už do istej miery stali symbolom toho, že Západ by pri vojenskej podpore Ukrajiny mohol postupovať rýchlejšie. Veď veľká ruská invázia sa začala presne pred dvoma rokmi, 24. februára 2022.



Ukrajina by mala dostať prvé dánske stíhačka F-16 do leta

Koalícia štátov, ktoré mali pomôcť Ukrajincom s výcvikom ovládania lietadiel F-16, sa oficiálne zrodila na summite NATO vlani v júli vo Vilniuse. No o tom, že by Kyjev potreboval modernejšie západné stíhačky, sa diskutovalo dlhé mesiace predtým. Bolo to dokonca už v júni 2022, keď demokratická kongresmanka Chrissy Houlahanová a republikánsky kongresman Adam Kinzinger predložili do Snemovne reprezentantov návrh legislatívy, na základe ktorej by ukrajinskí piloti mohli dostať výcvik na amerických stíhačkách.

Výcvik pilotov

Postupne sa do spomenutej koalície zapojilo 13 krajín Severoatlantickej aliancie. Prvé stíhačky F-16 by malo ukrajinské letectvo dostať do tohto leta. Tento týždeň to podľa portálu Politico povedal dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen. Samozrejme, závisí to od toho, či bude pokračovať podľa plánu výcvik pilotov a rozvoj infraštruktúry určenej pre stíhačky.

Okrem Dánska nadzvukové lietadlá sľúbili Ukrajine aj Holandsko, Nórsko a Belgicko a viaceré štáty cvičia pilotov. USA pred niekoľkými dňami informovali, že prví štyria Ukrajinci sa blížia ku koncu svojho výcviku. Pre americké médiá to uviedol veliteľ vzdušných síl Národnej gardy generálporučík Michael Loh.

NATO a Slovensko budú podporovať Ukrajinu na každom kroku

"Každý deň už samostatne lietajú,“ povedal o ukrajinských pilotoch Loh. Podľa neho sa však požiadavky na výcvik postupne menili, preto celý proces trvá o trochu dlhšie. "Piloti musia byť schopní zvládnuť misie v celom rozsahu,“ citoval generála portál Defense News.

S pokračujúcim výcvikom sa však spája aj problém. "USA v ňom nebudú môcť pokračovať, ak Kongres neschváli viac financií,“ pripomenul Defense News.

Hoci teda Ukrajinci na stroje F-16 netrpezlivo čakajú, stále podľa všetkého napríklad nevedia, koľko budú mať k dispozícii pilotov. Otázkou je i to, odkiaľ budú stíhačky lietať. Ukrajinci doteraz nemali na ich používanie upravenú infraštruktúru. Verejne nie je známe, aké typy lietadiel F-16 Kyjev dostane, ale určite to nebudú tie najmodernejšie.

Užitočné stíhačky?

Problémy s pomalým procesom súvisiacim s dodávkami lietadiel vlani v novembri zhrnul už medzičasom odvolaný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. Ten povedal, že stíhačky F-16 budú už menej užitočné, ako by boli pred rokom, pretože Rusko malo čas zlepšiť svoju protivzdušnú obranu.

"Vyhrajú F-16 vojnu o Ukrajinu? Len pozemné víťazstvá a neprijateľné ruské straty prinútia ruského prezidenta Vladimira Putina vyjednávať. Najdôležitejšou podporou pre Ukrajinu je stále delostrelectvo, zdravotnícke vybavenie, pechotné zbrane, pozemné vozidlá a drony. Dlhodobý záväzok podporovať dobre vybavené a veľké letecké sily pozostávajúce so strojov F-16 však zvýši pravdepodobnosť ukrajinského úspechu, aj keď F-16 nikdy nezostrelí ruskú stíhačku,“ vysvetlil expert na vojenské letectvo Michael Bohnert z výskumnej organizácie Rand Corporation.

F-16 aj Van Damme. Belgicko na pomoc Ukrajine nasadzuje najťažšie zbrane

"Tieto lietadlá pomôžu vyriešiť problém, ktorý existuje od začiatku invázie vo februári 2022. Ukrajinská armáda so starnúcimi stíhačkami MiG-29 ťažšie čelí modernejším ruským bojovým strojom,“ napísala v analýze týkajúcej sa stíhačiek F-16 agentúra Reuters.

"Stroje F-16 môžu niesť viac zbraní ako MiG-29, Su-27 a Su-25 a približne toľko ako ukrajinský taktický bombardér Su-24. Verzie odosielané na Ukrajinu budú tiež mať s najväčšou pravdepodobnosťou vylepšenú verziu radaru AN/APG-66,“ povedala pre Reuters Kelly Griecová, odborníčka na letecké vojenské spôsobilosti zo Stimsonovho centra.