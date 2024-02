Navaľného tím ponúka 20-tisíc eur za informácie, ktoré objasnia politikovu smrť

Podľa britskej stanice BBC sa to uvádza vo výzve, ktorou sa Navaľného spolupracovníci obrátili na príslušníkov ruskej armády, polície, zamestnancov Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) a prokuratúry.

Vo svojom vyhlásení Navaľného tím pripomína, že bez ohľadu na politické názory či spoločenský status toho-ktorého človeka existujú základné univerzálne ľudské princípy, ktoré treba rešpektovať. Medzi ne patrí aj ten, že neslobodno šikanovať matku a vydierať ju telom jej zavraždeného syna.

V roku 2022 umučili väzňa

„Nemôžete a nemali by ste to podporovať. Prejavte ľudskosť, prejavte súcit s matkou, ktorá prišla o syna,“ napísali Navaľného kolegovia.

Medzičasom spravodajský web Cholod s odvolaním sa na štyri rôzne zdroje uvádza, že zamestnanci väzenského tábora IK-3, známeho ako Polárny vlk, v obci Charp, kde si trest odpykával aj Navaľnyj, sa v roku 2022 pokúsili vydávať za samovraždu aj smrť väzňa, ktorý v skutočnosti zomrel na následky mučenia.

Tento muž menom Bachrombek Šarifov zomrel – podľa tvrdenia citovaných zdrojov – na udusenie po tom, ako mu dozorcovia navliekli kazajku, zavinuli ho do matraca a zvrchu ho oblepili lepiacou páskou.

Väzenská správa vtedy uviedla, že Šarifov sa obesil. Predmety, ktorými bol mučený, boli údajne spálené.

Podľa webu Cholod sa vedenie väznice IK-3 snažilo utajiť príčiny smrti aj najmenej dvoch ďalších väzňov.

Bez mena, len s číslom

Novinári vypátrali sestru jedného z nich, ktorá uviedla, že spolu s matkou dostali od väznice len 24 hodín na to, aby pricestovali do Jamalskoneneckého autonómneho okruhu a vyzdvihli telo. Podľa jej slov to nestihli. Väznica dala jej brata pochovať v Charpe, pričom na hrob dala uviesť len jeho osobné väzenské číslo.

Kritik Kremľa Navaľnyj zomrel podľa ruskej väzenskej služby v piatok 16. februára v odľahlej trestaneckej kolónii na Sibíri.

Navaľného matke Ľudmile, ktorá na ďaleký sever Ruska odcestovala spolu s advokátom ešte uplynulý víkend, umožnili vidieť synovo telo až v stredu večer. Vydali jej úmrtný list, ale nie telo na pochovanie.