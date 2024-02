ta3 v Kyjeve: Noc bola pokojná. Veľvyslankyňa Mathernová: Ukrajinci sú odolní a vynachádzaví

Rozhovor Richarda Dírera a Kataríny Mathernovej priamo z Kyjeva Video

Ukrajinci sú neuveriteľne vynachádzaví, uviedla Mathernová. „Keď sa opýtate, dá sa toto, nikdy nedostanete odpoveď nie. Oni proste nájdu spôsob, ako niečo vyriešiť,“ povedala.

Najviac z vojny sú vyčerpaní Ukrajinci, fyzicky aj mentálne. „Žiť s týmto dva roky je neuveriteľne vyčerpávajúce – a vidno to na ľuďoch… Ukrajina bojuje za nás, susedí s revizionistickým agresívnym Ruskom. Treba pozorne počúvať prezidenta Putina, jasne hovorí, že on ide ďalej, on chce atakovať ďalej,“ odpovedala Mathernová na otázku o únave z vojny, ktorá sa šíri Európou.

O situácii priamo z Kyjeva a celý rozhovor Richarda Dírera s Katarínou Mathernovou nájdete vo videu.