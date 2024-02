Bielorusi hlasujú v prvých voľbách od potlačenia masových protestov. Lukašenko postrašil vojskami NATO

Volebná účasť už dosiahla 43,64 percenta, oznámil predseda ústrednej volebnej komisie Ihar Karpenka na tlačovej konferencii s tým, že v dvoch oblastiach už odhlasovala viac ako polovica z oprávnených voličov.

„Pôjdem, pôjdem, pôjdem (kandidovať). Odkážte im (opozícii v emigrácii), že pôjdem! A čím situácia bude ťažšia, čím aktívnejšie budú dráždiť našu spoločnosť, čím viac budú zvyšovať napätie, tým rýchlejšie pôjdem do volieb. Žiadny zodpovedný prezident neopustí svojich ľudí, ktorí šli s ním do boja,“ vyhlásil. „Nerobte si starosti, urobíme to, čo Bielorusko potrebuje,“ dodal šesťdesiatdeväťroč­ný vodca podľa štátnej agentúry BelTA.

Lukašenko, ktorý bývalej sovietskej republike vládne už bezmála tri desaťročia, tvrdí, že Západ chce využiť hlasovanie na destabilizáciu bieloruskej spoločnosti a zvrhnutie režimu.

„Ani jeden z ich variantov, dokonca ani ten najradikálnejší, v Bielorusku neuspeje. Vieme vyvodiť závery z našich predchádzajúcich chýb. Preto nemajú v čo dúfať,“ povedal Lukašenko novinárom vo volebnej miestnosti.

Opozíciu obvinil, že sa vraj plánuje zmocniť časti krajiny, kam by následne vstúpili vojská Severoatlantickej aliancie. Žiadne dôkazy pre svoje tvrdenia ale nepredložil. Bielorusko bude vždy spojencom Ruska a spoločne budú schopní vzdorovať akémukoľvek nepriateľovi, uistil bieloruský vodca.

Z dnešných volieb má vzísť 110 poslancov parlamentu a 12 514 miestnych zastupiteľov. Opozícia nebola do volieb pripustená, väčšina kandidátov pochádza z povolených strán, ktoré podporujú Lukašenkovu politiku. Volebné miestnosti zostanú otvorené od 20:00 miestneho času (18:00 SEČ).

Úrady prijali všetky opatrenia, aby nepripustili zopakovanie situácie po prezidentských voľbách 2020, uviedol generálny tajomník postsovietskeho Spoločenstva nezávislých štátov Sergej Lebedev, ktorý na voľbách vedie misiu pozorovateľov z tohto spolku, ovládaného Moskvou. Pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe neboli pozvaní.

Na poriadok v každej volebnej miestnosti dohliada polícia, ktorá pre voľby vytvorila skupiny rýchlej reakcie, napísal na svojom webe denník Komsomolskaja pravda v bieloruskom vydaní.

Po prezidentských voľbách v auguste 2020, ktorých víťazom úrady opäť vyhlásili Lukašenka a opozícia a Západ ich výsledky odmietli uznať, sa v krajine na niekoľko mesiacov zdvihla nevídaná vlna protestov proti falšovaniu volieb.

Státisíce ľudí vyšli do ulíc, ale Lukašenko s podporou Moskvy protesty potlačil. Asi 35-tisíc ľudí poriadkové sily zadržali, tisíce z nich zbili v policajných celách, stovky nezávislých médií a mimovládnych organizácií zakázali. V krajine je podľa mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv viac ako 1 400 politických väzňov. Vodcovia protestov boli buď uväznení, alebo donútení k emigrácii.

Súčasné hlasovanie možno pokladať za test pred prezidentskými voľbami, ktoré sa majú konať budúci rok. Režim si overuje nové technológie a nové mechanizmy vylúčenia nezávislých kandidátov a pozorovateľov, čo má zaručiť, že zmena prostredníctvom volieb je vylúčená, napísala agentúra APA v predvečer volieb.