ONLINE: Zelenskyj očakáva novú ruskú ofenzívu už v máji. Na Macronov samit Fico príde, Orbán nie

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 733 dní

Štyroch zranených si vyžiadalo ruské ostreľovanie ukrajinského mesta Dnipro

V Paríži sa koná stretnutie na podporu Ukrajiny, prídu Scholz, Cameron aj Fico NATO a Slovensko budú podporovať Ukrajinu na každom kroku Video Videoodkaz pre Kyjev od šéfa Vojenského výboru Severoatlantickej aliancie holandský admirál Roba Bauera i slovenského veľvyslanca pri NATO Petra Bátora. Zdroj: NATO Ľudia si pripomenuli dva roky od začiatku vojny Fotogaléria 19 fotiek +16

Čítajte viac 732. deň: Zelenskyj prvýkrát potvrdil straty na strane Kyjeva. Rusov podľa neho padlo 180-tisíc

7:12 Štyroch zranených si v nedeľu večer vyžiadalo ruské ostreľovanie východoukrajinského mesta Dnipro. Poškodených bolo desať domov a tiež niekoľko áut. Napísal to dnes ruskojazyčný server BBC s odvolaním sa na tunajšie úrady.

„Zranení sú muži vo veku 41 a 49 rokov, a ženy (vo veku) 20 a 60 rokov. Všetci v nemocnici,“ uviedol na telegrame šéf tunajšej oblastnej správy Serhij Lysak. Napísal tiež, že protivzdušnej obrane sa podarilo zostreliť tri rakety a päť dronov.

Vojna na Ukrajine minulý týždeň vstúpila už do svojho tretieho roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že za dva roky od napadnutia Ruskom padlo 31 000 ukrajinských vojakov. Odhady západných médií sú však výrazne vyššie.

Čítajte aj Dva roky vojny na Ukrajine: desaťtisíce až státisíce mŕtvych, milióny utečencov

Dva roky vojny navyše pripravili o život či zmrzačili tisíce ukrajinských civilistov a milióny ukrajinských obyvateľov vyhnali z domovov. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva k záveru minulého roka evidoval najmenej 10 000 úmrtí civilistov a 18 500 zranených od začiatku vojny, skutočný počet obetí však bude oveľa vyšší.

6:46 Šéf Elyzejského paláca opakovane zdôrazňuje, že vo vojne s Ruskom nesmie Ukrajina prehrať, ale priamou podporou jej armády doteraz neohúril. Dva roky od začiatku invázie sa Emmanuel Macron nemôže pochváliť veľkými dodávkami zbraní napadnutému štátu. Prezident pritom nie je rukojemníkom domácej verejnej mienky.

Čítajte viac Väčšina Francúzov podporuje vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Vychádza však Macron Zelenskému v ústrety?

6:20 Rusko pripravuje novú ofenzívu proti Ukrajine, ktorá sa začne koncom mája alebo v lete, ale Kyjev má svoj jasný bojový plán, uviedol v nedeľu podľa agentúry Reuters prezident Volodymyr Zelenskij.

Deň po druhom výročí ruskej invázie na Ukrajinu Zelenskij povedal, že je životne dôležité, aby Kyjev a jeho západní spojenci zostali jednotní, a zopakoval, že víťazstvo Ukrajiny závisí od pokračujúcej podpory Západu.

„Pripravíme sa na ich útok. Verím, že ich útok, ktorý sa začal 8. októbra, nepriniesol žiadne výsledky. My z našej strany pripravíme náš plán a budeme ho napĺňať,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve.

Zelenskyj uviedol, že od februára 2022 bolo zabitých 31 000 ukrajinských vojakov, čo je prvá oficiálna bilancia za viac ako rok. Ruské ministerstvo zahraničia odmietlo údaj o Ukrajine ako nepravdivý.

Zelenskyj povedal, že rotácia vojsk bude pre vojnové úsilie kriticky dôležitá a zdôraznil, že Ukrajina potrebuje lepšie pripraviť svoje zálohy.

V auguste New York Times citoval amerických predstaviteľov, že počet obetí na Ukrajine sa blíži k hranici 70 000. Tá istá správa hovorí, že počas vojny zahynulo až 120 000 ruských vojakov. Údaje nebolo možné nezávisle overiť. Rusko aj Ukrajina často podceňovali svoje vojenské straty vo vojne a zveličovali straty druhej strany.

Dva roky po vojne moskovské jednotky tlačia pozdĺž rozľahlej 960-kilometrovej frontovej línie na východe a juhu Ukrajiny a problémy sa hromadia od nedostatku delostreleckých granátov a potreby rakiet dlhšieho doletu až po nedostatok čerstvých vojakov.

Zelenskyj povedal, že je presvedčený, že Kongres USA schváli veľkú novú dávku vojenskej a finančnej pomoci a že Ukrajina potrebuje toto rozhodnutie do mesiaca. Ukrajinské vojnové úsilie závisí od západnej podpory, povedal a dodal, že Európska únia dodala len 30 % z 1 milióna prisľúbenej munície.

Rusko tento mesiac malo najväčšie zisky na bojisku od mája 2023, keď dobylo mesto Avdijivka, z ktorého ustúpili ukrajinské jednotky, aby sa vyhli obkľúčeniu.

Prezident Vladimir Putin v utorok povedal, že ruské jednotky budú tlačiť ďalej na Ukrajinu, aby nadviazali na svoj úspech v Avdijivke, a v nedeľu ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily zaujali výhodnejšie pozície v blízkosti mesta.

6:15 V Paríži sa v pondelok koná samit o pomoci Ukrajine, ktorý organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa informácií zahraničných agentúr sa na rokovaniach zúčastní nemecký kancelár Olaf Scholz, britský minister zahraničia David Cameron, poľský prezident Andrzej Duda či holandský premiér Mark Rutte. Českú delegáciu povedie premiér Petr Fiala, Slovensko bude zastupovať Robert Fico.

Podľa agentúry AFP sa neočakáva, že by na samite bola ohlásená nová vojenská pomoc Ukrajine. Podľa francúzskych predstaviteľov sa bude rokovať o spôsoboch, ako napadnutej krajine pomáhať efektívnejšie a ráznejšie. Ukrajinskí predstavitelia poukázali v nedeľu, že zhruba polovica západnej vojenskej pomoci sa do krajiny dostáva so oneskorením.

Na rokovaniach by sa mala zúčastniť celkovo dvadsiatka prezidentov a premiérov predovšetkým európskych krajín. Nedorazí napríklad maďarský premiér Viktor Orbán, považovaný za hlavného európskeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina. Na rozdiel od pôvodných informácií francúzskej tlače ale dorazí slovenský premiér Robert Fico, ktorý je kritický k ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. V nedeľu uviedol, že z agendy rokovania „behá mráz po chrbte“ a na pondelok kvôli samitu zvolal mimoriadne rokovanie vlády a zasadnutie bezpečnostnej rady štátu.

Čítajte viac Premiér Fico zvolal bezpečnostnú radu a vládu pred rokovaním NATO v Paríži

Rokovania sa konajú krátko po druhom výročí začiatku ruskej vojny na Ukrajine a v období, keď je pokračovanie americkej pomoci napadnutej európskej krajine neisté. „Chceme vyslať Putinovi jasný odkaz, že na Ukrajine nezvíťazí,“ uviedol Elysejský palác. Rokovanie sa má začať o 17:00 a trvať niekoľko hodín.