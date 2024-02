New York Times: Americká CIA už roky pomáha Ukrajine, má tam 12 tajných základní

Spojené štáty už viac ako desaťročie rozvíjajú tajné spravodajské partnerstvo s Ukrajinou, ktoré je teraz pre obe krajiny rozhodujúce v boji proti Rusku, napísal americký denník The New York Times v článku s titulkom Špionážna vojna: Ako CIA tajne pomáha Ukrajine bojovať proti Putinovi.

Za posledných osem rokov bola vybudovaná sieť špionážnych základní podporovaná americkou tajnou službou CIA, ktorá zahŕňa 12 tajných základní pozdĺž ruských hraníc, uvádza denník.

Ukrajinský dron Dieťa mora terorizuje ruskú Čiernomorskú flotilu Video

Ukrajinská vojenská základňa v hustom lese vyzerá byť opustená a zničená, ale to je nad zemou. Nenápadná chodba neďaleko klesá do podzemného bunkra, kde tímy ukrajinských vojakov sledujú ruské špionážne satelity a odpočúvajú rozhovory medzi ruskými veliteľmi. Na jednej obrazovke červená čiara sledovala trasu výbušného dronu, ktorý prechádzal ruskou protivzdušnou obranou z bodu v strednej Ukrajine do cieľa v ruskom meste Rostov.

Prezradia tajomstvá? CIA skúša verbovať Rusov Video Kým Moskva pokračuje v agresii proti Ukrajine, americká Ústredná spravodajská služba (CIA) sa usiluje presviedčať Rusov, aby prezrádzali utajované informácie o svojej krajine. / Zdroj: CIA

Podzemný bunker, vybudovaný ako náhrada za zničené veliteľské centrum v mesiacoch po ruskej invázii, je tajným nervovým centrom ukrajinskej armády. Je tu ešte jedno tajomstvo – základňa je takmer úplne financovaná a čiastočne vybavená CIA.

„Na stodesať percent,“ povedal v rozhovore na základni generál Serhij Dvoretskij, vysoký veliteľ spravodajských služieb, píše The New York Times.

Spravodajské partnerstvo medzi Washingtonom a Kyjevom, ktoré vstupuje do tretieho roka vojny so státisícami obetí, je základným kameňom schopnosti Ukrajiny brániť sa. CIA a ďalšie americké spravodajské služby poskytujú spravodajské informácie pre cielené raketové útoky, sledujú pohyby ruských jednotiek a pomáhajú podporovať špionážne siete.

Toto partnerstvo však nie je produktom tejto vojny a Ukrajina nie je jediná, ktorá má z neho benefity. Korene má pred desiatimi rokmi a za troch veľmi odlišných prezidentov USA ho posúvali vpred kľúčoví jednotlivci, ktorí mali odvahu riskovať. Premenili Ukrajinu, ktorú spravodajské služby dlho považovali za úplne kompromitovanú Ruskom, na jedného z najdôležitejších spravodajských partnerov Washingtonu proti Kremľu. Ukrajinci napríklad zase pomohli americkým predstaviteľom hľadať ruských agentov, ktorí sa v roku 2016 miešali do prezidentských volieb v USA, kde súperili Donald Trump a Hillary Clintonová, uvádza denník.

Okolo roku 2016 CIA začala cvičiť elitné ukrajinské komando – známe ako Jednotka 2245 – ktoré lapalo ruské bezpilotné lietadlá a komunikačné vybavenie, aby ich technici CIA mohli spätne analyzovať a prelomiť moskovské šifrovacie systémy. (Jeden z dôstojníkov v jednotke bol Kyrylo Budanov, teraz šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky.)

CIA tiež pomohol vycvičiť novú generáciu ukrajinských špiónov, ktorí operovali v Rusku, v celej Európe a na Kube a iných miestach, kde majú Rusi silné zastúpenie.

Vzťah je tak pevný, že dôstojníci CIA zostali na odľahlom mieste na západnej Ukrajine, keď Bidenova administratíva evakuovala americký personál v týždňoch pred ruskou inváziou vo februári 2022. Počas invázie dôstojníci odovzdávali kritické spravodajské informácie vrátane informácií o tom, kde Rusko plánuje útoky a ktoré zbraňové systémy použijú.

Podrobnosti tohto spravodajského partnerstva, z ktorých mnohé zverejňuje The New York Times prvýkrát, boli desaťročie prísne stráženým tajomstvom. Vo viac ako 200 rozhovoroch súčasní a bývalí predstavitelia na Ukrajine, v Spojených štátoch a v Európe opísali partnerstvo, ktoré takmer stroskotalo na vzájomnej nedôvere. Potom sa neustále rozširovalo, čím sa Ukrajina zmenila na centrum zhromažďovania spravodajských informácií, ktoré zachytávalo viac ruskej komunikácie než kancelária CIA v Kyjeve spočiatku dokázala zvládať. Mnohí z predstaviteľov hovorili pod podmienkou anonymity.

Teraz sú tieto spravodajské siete dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, keďže Rusko je v ofenzíve a Ukrajina je viac závislá od sabotáží a raketových útokov s dlhým doletom, ktoré si vyžadujú špiónov ďaleko za nepriateľskými líniami, ktorí sú čoraz viac ohrození, napísal americký denník The New York Times.