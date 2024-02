Pred izraelským veľvyslanectvom sa zapálil príslušník amerických vzdušných síl

Príslušník amerických vzdušných síl v aktívnej službe sa v nedeľu zapálil pred izraelským veľvyslanectvom vo Washingtone D.C. Utrpel pri tom kritické zranenia. Informuje o tom agentúra AP, ktorej to pod podmienkou anonymity povedala osoba oboznámená so záležitosťou.

Incident sa stal krátko pred 13.00 h miestneho času a muž to streamoval na platforme Twitch. Orgány činné v trestnom konaní predpokladajú, že muž oblečený vo vojenskej uniforme začal živé vysielanie, položil telefón, polial sa urýchľovačom a zapálil. V jednom momente podľa zmienenej osoby povedal, že „už nebude spolupáchateľom genocídy“. Následne Kričal aj „slobodná Palestína“. Video z platformy zmazali.

Muž utrpel vážne popáleniny a teraz je v kritickom stave v nemocnici, informujú na serveroch denníky The New York Times a The Guardian.

Metropolitná polícia vo Washingtone uviedla, že jej príslušníci zasahovali pri veľvyslanectve spolu s americkou tajnou službou a na miesto privolali aj pyrotechnikov, aby prehľadali podozrivé vozidlo. V ňom sa podľa polície nenachádzali žiadne podozrivé materiály.

Incident sa stal v čase, keď Izrael vedie ofenzívu proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, ktorá vyvolala aj kritiku a tvrdenia o genocíde Palestínčanov. Izrael tieto tvrdenia popiera a tvrdí, že jeho operácie sú v súlade s medzinárodným právom.