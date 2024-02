V Rusku pribudla armáda invalidov, je ich rekordne veľa. Ministerstvo pripustilo problém

Ku koncu minulého roka vzrástol počet poberateľov invalidných dôchodkov o 91 700, napísal ruský portál The Moscow Times s odvolaním sa na údaje sociálneho fondu, ktorý má na starosti výplatu penzií.

Ukrajinskí ostreľovači majú pre ruských okupantom pripravenú nečakanú guľku Video Sedem dni v týždni, 24 hodín denne sa ostreľovači ukrajinskej pohraničnej služby usilujú svoju vlasť očistiť od ruských okupantov. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Celkový počet invalidných dôchodcov v krajine s približne 146 miliónmi obyvateľov dosiahol 2,225 milióna, čo je maximum za posledných sedem rokov. Ich počet sa zvyšuje najvyšším tempom od roku 1997. Vtedy sa „do civilu“ vracali veteráni prvej čečenskej vojny a počet poberateľov invalidných dôchodkov sa počas roka zvýšil o 271 000.

Skoro dve desaťročia sa počet invalidných dôchodcov v Rusku ustavične znižoval: v roku 2001 ich bolo 4,822 milióna, v roku 2019 len 2,043 milióna, najmenej za celé moderné dejiny Ruska, poznamenal portál. Dodal, že potom na pozadí pandémie začalo množstvo handicapovaných zase pomaly rásť a po vpáde vojsk na Ukrajinu sa proces zrýchlil: O dva roky počet poberateľov invalidných dôchodkov vzrástol skoro o 100 000 – toľko mužov napríklad žije v mestách, ako je Pskov či Nachodka.

Čítajte aj Útok s barlami. Rusi posielajú do boja ranených, vznikajú pluky 'invalidov'

Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý do vojny poslal radové jednotky, potom 300 000 zmobi­lizovaných vojakov zo zálohy a desiatky tisíc trestancov a vojakov s kontraktom, prišiel podľa odhadov Pentagonu o zhruba 300 000 mužov. K približne 60 000 zabitým treba pripočítať štvornásobne vyšší počet ranených, teda približne 240 000. Polovica z ťažko ranených prišla o končatiny, ako oznámil nemenovaný vysokopostavený ruský predstaviteľ denníka The New York Times.

Čítajte aj Ukrajinský veľvyslanec: Putin má choré predstavy. Rusko môže zastaviť len sila

Zhodné čísla koncom vlaňajška oznámilo ministerstvo práce. Viac ako polovica prípadov invalidity, 54 percent, medzi účastníkmi „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Kremeľ označuje vojenskú agresiu proti Ukrajine, je spätá s amputáciou končatiny, uviedol námestník ministra práce Alexej Vovčenko. „To je naozaj výrazný problém, to je veľa,“ pripustil. Asi pätina amputácií pripadá na horné končatiny, 80 percent na dolné.

Ministerstvo odhaduje, že v Rusku ročne pribudne 60 000 až 70 000 invalidov s amputáciami. Aspoň taká je jeho prognóza dopytu po protézach „v najbližšom čase“, zahrnutá do novely zákona o sociálnej ochrane postihnutých. Pred vojnou Rusom stačilo približne 5500 náhradiek rúk a 22.000 nožných protéz, dodal server s odvolaním sa na výrobcu protéz.