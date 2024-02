Nemecký vicekancelár Habeck podporuje ukladanie emisií uhlíka v pôde

Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck v pondelok vyhlásil, že podporuje, aby sa zachytené emisie oxidu uhličitého (CO2) ukladali do pôdy v Nemecku, respektíve aspoň v jeho prímorských oblastiach.

Technológia známa ako zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS) emisie oxidu uhličitého napríklad z priemyselnej výroby sa zachytia a následne uskladnia v úložisku v podzemí. Ide o nákladný a z vedeckého hľadiska kontroverzný proces.

Habeck naopak tvrdí, že technológia CCS je bezpečná a zameriava sa na sektory, ktoré je v súčasnosti ťažké alebo nemožné zmeniť na klimaticky neutrálne. Ako príklad uviedol cementársky priemysel.

Odborník na klímu Ottmara Edenhofera zdôraznil, že bez technológie CCS Nemecko nedosiahne svoje klimatické ciele.

Environmentálne organizácie uprednostňujú predchádzanie emisiám pred zachytávaním oxidu uhličitého, pretože to je menej náročné. „Naše úsilie sa vždy zameriava na to, aby sme v prvom rade zabránili vzniku emisií,“ uviedol nemecký minister. Vládne finančné prostriedky by sa podľa neho mali upriamiť na emisie, ktorým je ťažké alebo nemožné sa vyhnúť.

Spolková vláda podľa Habecka už dosiahla zásadnú dohodu o stratégii skladovania, z ktorej je zatiaľ vylúčené skladovanie na pevnine aj v chránených morských oblastiach.