Varšavské metro je plytké. Ako kryt pred ruskými útokmi nestačí, varuje poľský generál

Vo veľkých poľských mestách chýba infraštruktúra, ktorá by civilnému obyvateľstvu slúžila na úkryt v prípade útoku zo strany Ruska. V televízii TVP Info to povedal generál Roman Polko, bývalý veliteľ špeciálnej jednotky Grom. Ako kryt sa podľa neho nehodí ani varšavské metro, nie je postavené dostatočne hlboko.

„Počúvame uistenie, že máme metro vo Varšave a že tam sa dá ukryť. Lenže to metro nespĺňa základné bezpečnostné kritériá,“ povedal Polko. Kým v staniciach podzemnej dráhy v Kyjeve sa civilisti počas ruských útokov schovávať môžu, vo Varšave to podľa neho nejde. „Základným rozdielom je hĺbka a varšavské metro je plytké,“ uviedol.

Podzemná dráha podľa neho môže poskytnúť neveľkú ochranu pred úlomkami rakiet, ale nie je postavená tak, aby účinne chránila ľudí vo vnútri. Dodal, že pri stavbe metra v poľskom hlavnom meste „sa šetrilo na filtračných a ventilačných zariadeniach, na všetkých dodatočných inštaláciách, ktoré by z neho vytvorili účinnú obranu v prípade útoku na Varšavu“. Nepomohlo by tak v prípade chemického útoku alebo kontaminácie vonkajšieho prostredia. Polko tvrdí, že v ňom chýba aj zázemie na skladovanie potravín alebo dostatok toaliet.

Čítajte viac Kyjev volá emigrantov domov. Poľský generál: Vonku máte druhú ukrajinskú armádu, plnú úplatkárov

Vo veľkých poľských mestách nie sú miesta, ktoré by sa dali využiť ako kryty, a podľa Polka by bolo potrebné zmeniť zákony tak, aby pri stavbe nových domov v nich museli vznikať aj priestory, kde by sa ľudia v prípade krízy mohli schovať. Upozorňuje, že schovať sa v bežnej pivnici znamená vystaviť samého seba nebezpečenstvu smrti pod troskami domu.

Poľsko v posledných rokoch výrazne zvýšilo výdavky na obranu, investuje do modernizácie armády. Jeho vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nedávno varoval, že Poľsko musí byť pripravené na najťažší variant, aký ho môže stretnúť. Upozornil, že v situácii, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, s ktorou Poľsko susedí, je nutné byť pripravený na každý scenár.