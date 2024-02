Premiéri V4 sa stretnú v Prahe, rozdeľuje ich postoj k pomoci Ukrajine. Zoskupenie je teraz ochromené, koniec však nie je pravdepodobný, zhodli sa politológovia

Fico po samite v Paríži: Vládla bojová atmosféra, ani slovo o mieri Video

Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sa v Prahe v súvislosti s dvojznačnými postojmi Bratislavy a Budapešti k vojne ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajine dokonca ukáže, či má zoskupenie Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko ešte zmysel. Ani českého premiéra Petra Fialu (ODS) schôdzky s Ficom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom pre rozdielnosti v názoroch podľa jeho slov netešia, dialóg však považuje za dôležitý pre hľadanie európskeho konsenzu.

Čítajte viac Tusk s údivom počúval Ficove slová o Ukrajine. Summit v Prahe podľa neho odhalí, či má V4 zmysel

Tusk sa pred rokovaním V4 stretne s Fialom samostatne, popoludní ho na Pražskom hrade prijme prezident Peter Pavol. Predseda poľskej vlády v pondelok uviedol, že ho Ficov prejav k druhému výročiu vojny šokoval. Tusk podľa agentúry AFP usúdil, že nie je možný „žiadny kompromis“ s neochotou šéfov maďarskej a slovenskej vlády podporiť Ukrajinu, ktorá čelí ruskej agresii. V4 podľa Tuska toho veľa dokázala v čase, keď všetci jej predstavitelia boli „demokratmi“ a „rozhodnými stúpencami posilňovania Západu“. Poliaci, Česi, Maďari a Slováci majú podľa poľského premiéra „objektívne vzaté takmer výlučne zhodné záujmy,“ a to aj vo sfére bezpečnosti.

Tusk na Ukrajine o "neutrálnych" politikoch: Zaslúžia si miesto v pekle Video

„Všetci si želáme mier, ale k mieru je jediná cesta, že zabránim agresorovi, aby naplnil svoje ciele. Nebudeme ustupovať nespravodlivosti agresívnej vojny, zlu, ale pomôžeme tým, ktorí sú nespravodlivo napádaní, sa brániť,“ konštatoval Fiala na Ficovu adresu pri pondelkovom odlete na parížsky summit o pomoci Ukrajine.

Čítajte viac Vojaci NATO na Ukrajinu? Česká ministerka o ničom nevie. Fiala: K mieru nikdy neviedlo zloženie zbraní

„Nehovorím, že je to moja najväčšia radosť sa tu stretávať s kolegami, s ktorými v rade kľúčových vecí vlastne nesúhlasím. Mám na mysli maďarského a slovenského predsedu vlády. Avšak viesť dialóg musíme, niekto to robiť musí,“ povedal Fiala. Alternatíva, že „sa nebudeme baviť“, podľa neho hrozí zablokovaním niektorých rozhodnutí dôležitých pre bezpečnosť a budúcnosť krajiny. „Potrebujeme nachádzať jednotu v kľúčových veciach pre EÚ, aj keď je to zložité. Aj pre to stretnutie vo formáte V4,“ dodal.

Čítajte viac Macron: Nie je zhoda na vyslaní vojakov na Ukrajinu, vylúčiť však nemožno nič. Fico: V Paríži bola bojová atmosféra

Podľa politológov je V4 momentálne ochromená pre rozdielne názory na riešenie konfliktu na Ukrajine. Úplný koniec spolupráce však podľa nich nie je pravdepodobný. Od utorkového rokovania predsedov vlád Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska v Prahe žiadne zásadné závery neočakávajú. Podľa politológov sa rozpory vyriešia dohodou v zákulisí.

Čítajte viac Generál Macko: Slovensko nikto nežiada, aby vstúpilo do vojny na Ukrajine

„V4 na politickej úrovni v najbližšom čase celkom určite nedosiahne význam, aký mala zhruba pred desiatimi rokmi v čase migračnej krízy,“ povedala Pavlína Janebová z Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO). Dôvodom je podľa nej práve to, že v otázke ruskej agresie na Ukrajine je V4 rozdelená na dva tábory.

Poľský minister zahraničia vyškolil v OSN Rusko Video

„Už celkom dlho sa môžeme pýtať, či formát V4 nie je vyčerpaný, pretože jednotlivé krajiny (skupiny) sa v rôznych fázach svojej modernej histórie vydali inou cestou,“ povedal vedúci katedry politológie Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity Otto Eibl. „Zároveň však platí, že premiér Fiala nie je úplne konfrontačným politikom, ktorý by niekomu dával ultimáta,“ dodal. Janebová pripúšťa, že na najvyššej politickej úrovni sú teraz vzťahy V4 rozbité, jej koniec však neočakáva. „V4 prenikla aj do nižšej úrovne, kde spolupráca stále pokračuje,“ poznamenala.

Podľa Eibla je pravdepodobné, že rozpory vo V4 budú predstavitelia štátov riešiť v zákulisí dohodou. Navyše sa zrejme dalo očakávať, aké bude Fico zastávať postoje, uviedol politológ. „Už dlhé mesiace sa správa rovnako,“ poznamenal. Ostrá Ficova rétorika môže byť podľa Eibla len nadbiehaním voličom. Napriek tomu by podobné výroky, aké prednáša Fico, zaznievať nemali, pretože legitimizujú kremeľský režim, dodal.

Čítajte viac Z čoho ide mráz po chrbte Robertovi Ficovi a odkiaľ skutočne prichádza mráz

Janebová sa domnieva, že Ficov prejav bol určený najmä slovenským voličom. „Doteraz sme neboli svedkami toho, že by sa napríklad pri rokovaní v EÚ pripájal k Maďarsku a blokoval pomoc Ukrajine,“ poznamenala. Taktiež ona však súhlasí s tým, že podobné výroky môžu mať dlhodobo negatívne dopady. Od utorkového rokovania nečaká žiadnu „pompéznu rezolúciu“. „Myslím, že sa budú držať skôr pri zemi,“ dodala.

V4 bude teraz podľa politológa z brnianskej Masarykovej univerzity Miroslava Mareša reálne ochromená. „Ale česká diplomacia zrejme nebude chcieť túto spoluprácu úplne ukončiť, pretože dúfa, že môže mať zvlášť na Slovensko aspoň určitý korigujúci vplyv,“ uviedol.

Česko predsedá V4 od polovice minulého roka. V novembri sa v Prahe stretli prezidenti všetkých štyroch krajín, uskutočnili sa tiež stretnutia na ministerskej úrovni. Fiala sa v polovici januára vyjadril k prípadným výsledkom stretnutia premiérov skepticky. Minulý týždeň uviedol, že na stretnutí je pravý čas vzhľadom na zriadenie poľskej a slovenskej vlády. Dôležitá pre neho bola aj zhoda EÚ na viacročnom finančnom rámci na začiatku februára.