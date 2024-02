Ak NATO pošle vojakov na Ukrajinu, vojna s ním bude nevyhnutná, reaguje Kremeľ

Ak by európske členské krajiny NATO poslali svojich vojakov bojovať na Ukrajinu, konflikt medzi Ruskom a alianciou by bol nevyhnutný, uviedol podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Reagoval tým na správy z posledných dní, podľa ktorých niektoré západné krajiny zvažujú nasadenie svojich vojakov na Ukrajine, brániace sa už vyše dvoch rokov ruskej ozbrojenej agresii.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ale agentúre AP povedal, že Severoatlantická aliancia bojové jednotky na Ukrajinu vyslať neplánuje.

V prípade, že by vojaci členských krajín NATO bojovali na Ukrajine, „treba hovoriť nie o pravdepodobnosti, ale o nevyhnutnosti“ konfliktu medzi Moskvou a NATO, povedal dnes Peskov.

„Spojenci z NATO poskytujú Ukrajine bezprecedentnú podporu. Robíme tak už od roku 2014 a zintenzívnili sme ju po plnohodnotnej invázii. Vyslanie bojových jednotiek NATO na Ukrajinu však neplánujeme,“ vyhlásil Stoltenberg.

O možnosti uzavrieť bilaterálne dohody o vyslaní vojakov na Ukrajinu zo strany viacerých krajín NATO a Európskej únie hovoril v pondelok, pred cestou na schôdzku štátnikov do Paríža na rokovaní o podpore Ukrajiny, slovenský premiér Robert Fico. Podrobnosti o tom, ktoré krajiny by mohli takéto dohody zvažovať, ani o tom, čo by vojaci na Ukrajine robili, neposkytol.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron potom vyhlásil, že vyslanie západných vojakov na Ukrajinu by sa nemalo do budúcnosti „vylúčiť“. Upozornil však, že v tejto fáze neexistuje ohľadom tejto záležitosti zhoda. Okrem iného český premiér Petr Fiala v pondelok uviedol, že Česko nasadenie svojich vojakov na Ukrajine nechystá, dnes sa podobne vyjadrila aj Budapešť.

NATO má podľa Stoltenberga právo podporiť Ukrajinu v jej práve na sebaobranu proti „agresívnej vojne“, ktorú na jej území vedie Rusko. AP dodáva, že Severoatlantická aliancia ako celok poskytuje Ukrajine len pomoc a vybavenie, ktoré nezahŕňajú smrtiace prostriedky ako sú uniformy alebo zdravotnícky materiál. Niektoré členské krajiny NATO Kyjevu poskytujú aj zbrane a muníciu, a to ako bilaterálne, tak v rámci skupín.