Vyslať vojakov na Ukrajinu? Opozícia vo Francúzsku reaguje na Macrona podobne ako Fico

Na najnovšie názory francúzskeho prezidenta reagovala na domácej politickej scéne zatiaľ iba opozícia. (Ďalšie reakcie určite pribudnú, pretože jeho tlačovka po skončení summitu o pomoci pre Ukrajinu bola v Paríži až v pondelok v nočných hodinách.) Krajná pravica, krajná ľavica aj štandardná ľavica sa zhodli na odmietavom postoji k úvahám o možnom vyslaní vojakov. Použili podobné slová ako slovenský premiér Robert Fico.

Marine Le Penová, ktorá na jar 2022 prehrala s Macronom v druhom kole prezidentských volieb, na sociálnej sieti X napísala, že Francúzsko má na výber dve možnosti: vojnu alebo mier, pričom ona si jednoznačne vyberá druhú alternatívu. „Neviem, či si každý uvedomuje závažnosť takého vyhlásenia,“ poznamenala na adresu výrokov prezidenta. „Macron sa hrá na vojnového náčelníka, ale o živote našich detí hovorí veľmi neopatrne,“ zdôraznila líderka krajnej pravice.

Napriek tomu, že prezident nešpecifikoval, aké poslanie by mohli mať zahraniční vojaci na Ukrajine, aj ďalší opoziční politici v tom vidia snahu priamo vtiahnuť Francúzsko do krvavého rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu. „Vojna proti Rusku by bola šialenstvo. Vyslanie vojakov na Ukrajinu by z nás urobilo agresorov,“ uviedol na sieti X líder krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon. Doplnil, že Macron sa zachoval nezodpovedne prihliadnuc na skutočnosť, že Francúzsko aj Rusko vlastnia atómové zbrane.

Mélenchon pokračoval, že pre vyjadrenia šéfa Elyzejského paláca by bolo potrebné zvolať mimoriadne rokovanie parlamentu. „Žiadna vojna! Je najvyšší čas rokovať o mieri na Ukrajine so vzájomnými bezpečnostnými zárukami,“ uzavrel svoj status na sociálnej sieti.

Predák socialistov Olivier Faure sa vyjadril tiež na sieti X: „Podporovať ukrajinský odboj – áno. Vstúpiť do vojny s Ruskom a vtiahnuť do nej celý kontinent by bolo bláznovstvo.“

Poslanec za komunistickú stranu a zároveň jej šéf Fabien Roussel obvinil Macrona z toho, že vedie Francúzsko do strašne nebezpečnej vojnovej eskalácie. „Prezident fúka na žeravé uhlíky,“ citovala ho stanica TF1.

Ozval sa aj predstaviteľ ekologicky orientovanej politickej strany: David Cormand, člen Európskeho parlamentu za zelených, označil Macrona za politického diverzanta. „Ukrajina nežiada o vojenské jednotky, ale o zbrane a o účinné protiruské sankcie,“ podotkol na sieti X.

O reakcii vládnucich predstaviteľov francúzske médiá zatiaľ neinformovali s výnimkou predsedu vlády Gabriela Attala. Keď v utorok ráno na veľtrhu farmárov dostal otázku, čo si myslí, obmedzil sa na stručnú odpoveď. „Nič sa nedá vylúčiť vo vojne, ktorá sa odohráva v Európe,“ povedal pre stanicu RTL.