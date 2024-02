Katar verí, že k prímeriu v Pásme Gazy by mohlo dôjsť pred začiatkom ramadánu

Katar je kľúčovým sprostredkovateľom rozhovorov medzi palestínskym hnutím Hamas, Izraelom, Egyptom a Spojenými štátmi. „Máme nádej, aj keď nie nevyhnutne optimizmus, že zajtra alebo pozajtra budeme môcť niečo oznámiť. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť nejakú dohodu,“ povedal hovorca Madžíd Ansárí.

Dohoda by sa mohla dosiahnuť podľa neho ešte pred začiatkom ramadánu. „Smerujeme k tomuto cieľu, ale situácia je na mieste ešte nestála“ povedal Ansárí. Americký prezident Joe Biden v pondelok uviedol, že dúfa v dosiahnutie dohody, a že prímerie by mohlo vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho týždňa. Moslimský pôstny mesiac ramadán sa začína 11. marca.

Video Medzi zbraňami Hamasu našli aj košickú EČV. Video izraelskej armády

Boje v Pásme Gazy vyvolal útok Hamasu 7. októbra na Izrael, pri ktorom zahynulo najmenej 1 160 ľudí. Militanti tiež uniesli približne 250 rukojemníkov, z ktorých asi 130 stále zadržiavajú v Pásme Gazy.

Izraelská ofenzíva po útoku zo 7. októbra si v Pásme Gazy vyžiadali najmenej 29 878 ľudí, uvádza Hamasom ovládané ministerstvo zdravotníctva v Gaze. V novembri počas týždňového prímeria Hamas prepustil viac ako 100 rukojemníkov výmenou za približne 240 Palestínčanov, ktorí boli väznení v Izraeli.

Cez víkend sa v Paríži stretli zástupcovia niekoľkých strán bez Hamasu, a „dohodli sa na hrubých obrysoch dohody o zajatcoch pre dočasné prímerie“, vyhlásil v nedeľu pre televíziu CNN poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Egyptskí, americkí a katarskí zástupcovia sa v nedeľu stretli na rokovaniach v Dauhe, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia Hamasu a Izraela, uviedli egyptské štátne médiá.