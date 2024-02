Režim v Rusku sa snaží zlomiť všetok odpor. Prenasleduje už aj rodiny oponentov vlády

Spisovateľa, ktorý emigroval z Ruska, ruské úrady stíhajú za „šírenie klamstiev“ o ťažení ruskej armády proti Ukrajine a za „verejné schvaľovanie terorizmu“, uviedol spravodajský server Meduza. Akunin je svojimi detektívkami známy aj českým a slovenským čitateľom.

Informácie o zmrazení bankového účtu sa už skôr objavili na sociálnych sieťach; prívrženci režimu pritom tvrdili, že na konte je šesť miliónov rubľov (asi 60-tisíc eur). Akunin podľa portálu Meduza vysvetlil, že na účte je v skutočnosti oveľa menšia suma. Manželka totiž naň dostávala dôchodok vo výške približne 12 000 rubľov mesačne (asi 120 eur) a „milióny rubľov“ sa v bilancii objavili len kvôli tvrdeniu úradov o údajnom ohromnom dlhu, ktorým má byť zmrazený účet zaťažený, uviedol Akunin, vlastným menom Grigorij Čchartišvili.

„Na všetko by sa dalo vykašľať, zaduste sa dôchodkom, keby nešlo o moju ženu. Ten nezmysel nerozbehol náhodou. Ruské orgány sa v tejto novej fáze zameriavajú na členov rodín. A to zjavne postihne veľmi veľa ľudí,“ napísal spisovateľ. Zároveň vyzval kolegov a kolegov z „milovanej piatej kolóny v cudzine“, aby nepúšťali do vlasti svoje manželky, manželov a deti, a to ani v prípade, že „nemajú nič spoločné so ‚zločineckou činnosťou‘“ emigrantov.

„Neposkytnite banditom rukojemníkov, pravidlá vojny sa zmenili. Teraz majú na muške rodiny,“ varoval Akunin. V Rusku bol zaradený na zoznam „cudzích agentov“, čo je označenie pre osoby, ktoré sú podľa ruských úradov pod vplyvom zahraničných subjektov, a Akunin sa dokonca objavil aj na zozname „teroristov a extrémistov“. Tento mesiac na neho ruský súd vydal zatykač a v Rusku prestali vychádzať jeho knihy, ktoré zmizli aj z knižníc.

Za „lživé“ označujú ruské úrady a súdy všetky informácie, ktoré sú v rozpore s oficiálnou interpretáciou vojny proti Ukrajine. Kritikom tejto politiky a odporcom vojny hrozí obvinenie z diskreditácie ozbrojených síl či z šírenia úmyselne lživých informácií, za čo podľa zákonov prijatých po začatí ruskej invázie na Ukrajinu hrozí až 15 rokov za mrežami. Drakonické tresty majú zlomiť všetok odpor a umlčať akúkoľvek kritiku na adresu Kremľa, tvrdia pozorovatelia.