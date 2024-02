Taurusy pre Ukrajinu rozdeľujú nemeckých politikov. Zapojí to Berlín do vojny?

Spory o tom, či by mal Berlín dodať Ukrajine rakety Taurus, neutíchajú. Postoj k tomu rozdeľuje i nemeckú vládnu koalíciu. Spolkový kancelár Olaf Scholz, ktorý odmieta poskytnúť požadované strely Ukrajincom, sa síce môže oprieť o podporu svojej Sociálnodemokratickej strany (SPD), no jeho koaliční partneri - slobodní demokrati (FDP) a Zelení - majú na vec opačný názor.

S ostrou kritikou kancelára vystúpila napríklad Marie-Agnes Strack-Zimmermannová z prezídia FDP, ktorá je aj predsedníčkou parlamentného výboru pre obranu. Ako prezradila pre Welt TV, Scholz chce „buchnúť päsťou po stole“, ale z jeho prístupu je šokovaná.

Nemecké rakety Taurus by našli Rusov všade. Ukrajina by nimi mohla zničiť i Kerčský most Video Nemecké strely s plochou dráhou letu Taurus zasiahnu cieľ až na vzdialenosť 500 kilometrov, takže by mohli zničiť ciele aj hlboko za frontovou líniou. / Zdroj: Bundeswehr

Dodať Taurusy Ukrajincom totiž rázne odmietol iba dva dni po tom, čo nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú pri návšteve Ukrajiny sledoval a ohrozoval ruský dron.

„Situácia na Ukrajine je – aj psychologicky – neuveriteľne vážna a že takí blízki spojenci – to predsa sme – v tejto chvíli odmietajú dodať túto zbraň, tomu nerozumiem a Ukrajina ešte menej,“ zdôraznila.

Nemecké húfnice aj americké Bradley hľadajú ruských nepriateľov Video Na boj Ukrajincov s ruskými agresormi sú pripravené nemecké húfnice PzH 2000 i americké bojové vozidlá Bradley / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Kyjev o dodanie Taurusov požiadal už v máji minulého roka, no Scholz opakovane vyhlásil, že je proti. Ide totiž o strely s plochou dráhou letu, ktoré sú veľmi presné a majú dosah až do vzdialenosti 500 kilometrov. Ukrajinská armáda by ich teda mohla vypáliť aj na ruské územie ďaleko za frontovou líniou. Na dosah by bola dokonca i Moskva.

„Nestaneme sa bojujúcou stranou – ani priamo, ani nepriamo. Tieto dva princípy riadia všetky moje rozhodnutia,“ napísal kancelár na sociálnej sieti X (bývalý Twitter). „Nesmieme byť spojení s cieľmi, na ktoré má tento systém dosah,“ vyhlásil pre agentúru DPA.

„Čudujem sa, že niektorí ľudia ani nepremýšľajú o tom, či by sme sa tým, čo robíme, nezapojili do vojny,“ dodal Scholz.

Ako vysvetlil, dodanie Taurusov Ukrajine by znamenalo, že sa Nemci začnú podieľať na vojne proti Rusku, pretože tieto moderné zbrane vyžadujú zložitú obsluhu. Treba ich naprogramovať, a to by mohli urobiť len nemeckí vojaci.

Scholza podporil aj Wolfgang Richter, plukovník Bundeswehru vo výslužbe a odborník na obranu. Pripustil, že Veľká Británia a Francúzsko už podobné strely – Storm Shadow a SCALP Ukrajine poskytli, no nemajú taký dolet. Ich dosah je maximálne 300 kilometrov.

„Sú politici, ktorí žiadajú, aby sa vojna preniesla hlboko do Ruska. Ak to budú nemecké zbrane, je to, prirodzene, riziko,“ varoval v rozhovore pre Welt TV. Súhlasil, že keby sa nemeckí vojaci podieľali na programovaní Taurusov, ktoré by zasiahli ruské územie, bolo by Nemecko jedinou krajinou NATO, čo sa takýmto spôsobom zapojila do vojny.

„To, že sa zohľadňuje toto riziko, je podľa mňa správne. Treba zodpovednú politiku, aby sa vojna ďalej nevyhrocovala a aby sa taká eskalácia nespájala s Nemeckom,“ uzavrel Richter.

Foto: SITA/AP, Markus Schreiber Olaf Scholz Nemecký kancelár Olaf Scholz

Podľa kritikov však také argumenty neobstoja. Strack-Zimmermannová napríklad uznala, že Taurusy treba naprogramovať a na Ukrajine by sa na to museli upraviť aj lietadlá, ale nemuseli by to robiť nemeckí experti. Stačilo by, keby na to v Nemecku vyškolili ukrajinských vojakov. „Kde je vôľa, je naozaj aj cesta,“ uviedla pre Welt TV.

Scholzovi oponuje aj podpredsedníčka Spolkového snemu Katrin Göring-Eckardtová zo strany Zelení. „Nikto, kto pre Ukrajinu žiada Taurusy, nechce, aby sa Nemecko stalo bojujúcou stranou. Pre mier v Európe a mimo nej je však nevyhnutné, aby Ukrajina tieto obranné boje vyhrala,“ zhodnotila v utorok pre nemeckých novinárov.

Dodanie Taurusov Ukrajine podporuje aj opozičná Kresťanskodemo­kratická únia (CDU), ktorej predstavitelia sú za to, aby sa vojna preniesla na ruské územie.