Biden a Trump ovládli primárky v Michigane. Ich súperi sú bez šancí

Vyplýva to z odhadov agentúry AP aj mnohých ďalších amerických médií založených na analýze dosiaľ sčítaných vyše 30 percent hlasov.

Biden porazil v demokratických primárkach minnesotského kongresmana Deana Phillipsa, ktorý je jeho jediným významnejším súperom v boji o nomináciu Demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb.

Trump zase v republikánskych primárkach predstihol bývalú veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyovú, a to podľa čiastkových výsledkov s náskokom vyše 30 percentuál­nych bodov.

V boji o republikánsku prezidentskú nomináciu tejto svojej hlavnej rivalke dosiaľ 77-ročný exprezident nedal žiadnu šancu, keďže vyhral už piate primárky po sebe, a to okrem Michiganu aj v štátoch Iowa, New Hampshire, Nevada či Haleyovej domovskej Južnej Karolíne, kde ju predstihol o 20 percentu­álnych bodov.

Odstúpenie Haleyovej z boja je tak zrejme len otázkou času. Pred časom však oznámila, že o priazeň voličov sa chce uchádzať aspoň do „super utorka“, a síce 5. marca, keď sa republikánske primárky uskutočnia v 15 štátoch.

Biden taktiež s prehľadom zvíťazil vo všetkých doterajších primárkach, a to v Južnej Karolíne, Nevade a dokonca aj v New Hampshire, kde v dôsledku sporov okolo termínu ich konania napokon ani nefiguroval na hlasovacích lístkoch, no voliči ho na ne napriek tomu dopisovali.