ONLINE: USA hodnotia situáciu na Ukrajine ako 'mimoriadne vážnu' pre nedostatok munície

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 735 dní

6:20 Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že situácia na bojisku na Ukrajine je „mimoriadne vážna“, pretože ukrajinská armáda nemá dostatok munície, informoval server stanice Rádio Sloboda.

„Situácia je teraz mimoriadne vážna. Ukrajinská armáda nemá (dostatok) munície potrebnej na odrazenie ruskej agresie. Pokračujú v statočnom boji. Stále majú zbrane a strelivo, ktoré môžu použiť, ale musia ich prerozdeliť (odložiť), pretože Kongres USA zlyhal,“ uviedol na brífingu hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller.

Spojené štáty však podľa neho očakávajú, že počas zvyšku roka budú ukrajinské sily naďalej „statočne bojovať, dosahovať úspechy, no bude to pre nich oveľa ťažšie, ak nebudú mať prístup k potrebnej munícii.“

Preto, ako poznamenal podľa serveru Miller, americký prezident Joe Biden naďalej trvá na schválení pomoci pre Ukrajinu. „Opätovne vyzývame Kongres, aby si splnil svoju povinnosť hlasovať a poskytnúť pomoc ukrajinskej armáde,“ dodal.

Americký prezident Joe Biden sa 27. februára stretol v Bielom dome s predstaviteľmi Kongresu. Počas rokovaní opäť varoval kongresmanov pred strašnými nákladmi na oddialenie poskytnutia vojenskej pomoci Ukrajine. V súčasnosti USA neprijali konečné rozhodnutie o poskytnutí pomoci Ukrajine vo výške 60 miliárd dolárov.

Ukrajina zatiaľ dostala iba 30 percent z milióna kusov delostreleckej munície, ktoré ju vlani sľúbila Európska únia, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zelenskyj reagoval na novinársku otázku, v ktorej žurnalista poznamenal, že podľa médií dorazila na Ukrajinu, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej vojenskej agresii, polovica prisľúbenej munície. „Nie je to úplne tak. Z milióna granátov, ktoré nám EÚ sľúbila, nedorazilo 50 percent, ale 30 percent, žiaľ,“ reagoval Zelenskyj.

Európska únia vlani prisľúbila Ukrajine, že jej do konca marca tohto roka dodá milión kusov delostreleckej munície. Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell nedávno uviedol, že očakáva, že do marca sa únia dostane na približne 52 percent svojho cieľa. Milión nábojov poskytne EÚ podľa neho Ukrajincom do konca roka. Česko vedie v Európe iniciatívu usilujúcu sa o zhromaždenie 1,5 miliardy dolárov na muníciu pre Ukrajinu z iných krajín.

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v utorok neskoro večer do albánskej metropoly Tirana, aby sa tam v stredu zúčastnil na summite lídrov krajín západného Balkánu, ktorý sa bude zaoberať ďalšou pomocou pre Kyjev. Ide prvú Zelenského návštevu Albánska od vypuknutia ruskej invázie, uvádza agentúra AFP.

Albánsky minister zahraničných vecí Igli Hasani označil v príspevku na sociálnej sieti príchod Zelenského za „kľúčový moment pre posilnenie bilaterálnych vzťahov a solidaritu s Ukrajinou v jej hrdinskom boji proti ruskej agresii“. Zelenskyj sa v stredu v albánskej metropole stretne s lídrami krajín západného Balkánu na summite „Ukrajina-juhovýchodná Európa“.

Albánsko je členskou krajinou NATO od roku 2009. Od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu je aj hlasným podporovateľom Kyjeva, hoci o svojich dodávkach zbraní pre túto krajinu verejne príliš nehovorí. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken však počas svojej nedávnej návštevy tejto balkánskej krajiny ocenil podporu, ktorú preukazuje Ukrajine.

Albánsko „bolo jednou z prvých krajín, ktoré poslali Ukrajine vojenskú pomoc po ruskej agresii – zbrane, muníciu, vozidlá odolné voči mínam – a v súčasnosti patrí medzi desať najväčších krajín v prepočte na obyvateľa, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny a bezpečnostnú pomoc,“ povedal vtedy šéf americkej diplomacie.

Zelenskyj v posledných týždňoch cestuje po celom svete a snaží sa získať pomoc pre ukrajinské ozbrojené sily, ktoré čelia kritickému nedostatku munície, pričom sa snažia zadržať postup ruských síl na fronte. Do Tirany pricestoval ukrajinský líder zo Saudskej Arábie, kde sa počas svojej utorňajšej návštevy snažil propagovať tzv. ukrajinský mierový plán a tiež diskutovať o možnej výmene vojnových zajatcov s Ruskom.

Rijád totiž udržiava vzťahy ako s Ukrajinou, tak aj Ruskom, pričom v minulosti už zohrával pri takýchto výmenách úlohu tzv. sprostredkovateľa. V septembri 2022 napríklad pomohol vyjednať výmenu, v rámci ktorej Rusko prepustilo vyše 200 ukrajinských zajatcov, pripomína AFP.