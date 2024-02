Leyenová: Nezveličujme riziko vojny, treba byť na ňu pripravený. EÚ navyšuje výrobu zbraní

Európsky blok podľa nej do konca roka 2025 zdvojnásobí výrobu munície na dva milióny kusov.

„Riziká vojny by nemali byť zveličované, ale treba na nej byť pripravení. A to začína naliehavou potrebou prebudovať, doplniť a modernizovať ozbrojené sily členských štátov,“ povedala von der Leyenová v rozprave s poslancami Európskeho parlamentu.

Úniové krajiny síce od začiatku ruskej agresie na Ukrajine navyšujú svoje obranné rozpočty, podľa šéfky komisie by však mali postupovať koordinovane, aby boli ich investície do nového armádneho vybavenia efektívne. Komisia chce preto identifikovať projekty, do ktorých by mohli krajiny vložiť peniaze spoločne, ako tomu bolo napríklad v prípade vakcín proti covidu-19, povedala von der Leyenová.