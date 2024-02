Ako Rusi zničili prvý americký Abrams? Analytik kritizuje Ukrajincov

Na Ukrajine bol zničený prvý americký Abrams Video Ruským okupačným silám sa na východe Ukrajiny podarilo zničiť prvý z tankov Abrams, ktoré Ukrajine dodali Spojené štáty. / Zdroj: X/Aussie Cossack

Ruským silám sa podarilo zničiť prvý z tankov Abrams, ktoré Ukrajine dodali Spojené štáty, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Moskva potvrdila pondelkovú správu úradníka ruskej okupačnej správy, že sa ruským silám podarilo zničiť prvý americký tank Abrams. Ukrajinská armáda minulý týždeň oznámila, že tieto stroje nasadila v bojoch pri Avdijivke na východe krajiny. Správy bojujúcich strán o vzájomne spôsobených stratách nemožno bezprostredne overiť.

Podľa informácií portálu Forbes, tank zneškodnila jednotka 15. motostreleckej brigády zo Samary, tzn. kamikadze dronom alebo inou formou leteckého útoku.

Foto: Twitter/Kim Dotcom abrams Na sociálnych sieťach sa objavil záber zrejme od ruského operatéra ovládajúceho prieskumný dron, ktorý zachytil zničenie amerického tanku Abrams na ukrajinskom fronte.

Pozorovateľ vojenskej spravodajskej služby OSINTtechnical poznamenal, že na zničenom tanku boli nasadené vyfukovacie panely, takže existuje šanca, že posádka mohla úder prežiť.

Po likvidácii M1A1 sa nad ukrajinským velením vzniesla vlna kritiky pre spôsob jeho využitia. Poľský analytik Artur Micek kritizoval, ako obrancovia nasadili Abrams do boja. „Rozpaky, nie príkaz. Zničenie je príkladom nerozumnosti nejakého ukrajinského dôstojníka,“ komentoval na sociálnej sieti Twitter (X).

Čítajte aj 'Je to naša krajina a naše nebo.' Ukrajinci za tri dni zlikvidovali šesť ruských moderných lietadiel

Vymenoval niekoľko chýb, aké ukrajinské sily v poslednom čase robia, pri nasadzovaní tankov Abrams a Leopard 2. Sú vysielané do terénu bez protilietadlovej ochrany, fungujú bez podpory pechoty, pracujú individuálne, idú do boja bez ‚metačov‘ mín, sú posielaní do boja bez vlastného prieskumu, v prednej časti často nie sú maskované a podľa všetkého sú vraj preplnené muníciou, komentuje Micek. Tanky sa tak stávajú ľahkou korisťou pre ruské drony.

Prvé tanky M1A1 Abrams dorazili na Ukrajinu v septembri 2023, pričom celkovo ich Kyjev z USA dostal 31. Šéf vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov vtedy uviedol, že ukrajinská armáda obrnencov nasadí do operácií s cieľom preraziť obranné línie nepriateľa, pripomenul denník Ukrajinska pravda.

Ruská armáda len za posledný týždeň prišla na tavrijskom fronte o 30 tankov a 104 obrnených vozidiel. Napísal na Telegrame veliteľ tavrijskej operačnej strategickej skupiny Oleksandr Tarnavskyj. „Intenzívne útočné akcie na tavrijskom fronte podnikajú denne pozdĺž takmer celej frontovej línie. Vďaka hrdinstvu a neuveriteľnej pohotovosti našich obrancov zabíjame Rusov a ich zálohy a ničíme ich techniku," uviedol Tarnavskyj. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.