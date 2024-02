Úvahy o posielaní vojakov na Ukrajinu sú najmä odkazom do Moskvy, že podpora západu nepoľaví, tvrdí analytik

Hlavný cieľ Macronovho stretnutia neboli vojaci na Ukrajine, ale deklarácia, že Francúzsko pomáha, tvrdí analytik Vladimír Bednár.

Záujem verejnosti a médií však vzbudili najmä slová slovenského premiéra Roberta Fica o nasadení vojakov európskych krajín na Ukrajine. Z odpovedí lídrov, ktorí takúto možnosť odmietajú vyplýva, že o nejakej forme účasti západných vojakov na Ukrajine skutočne bola reč.

Ako teda podľa analytika vnímať slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona , že na vyslaní spojeneckých vojakov na Ukrajinu v budúcnosti nie je zhoda, vylúčiť sa však nedá nič? A ako vníma analytik správanie a výroky slovenského premiéra?

Mohli by byť na Ukrajine časom skutočne nasadené bojové jednotky európskych spojencov? Čo by znamenalo, ak by boli západní vojaci na Ukrajine Rusmi zabití? Je dnešné vajatanie ohľadom pomoci Ukrajine zo stranu západu len odďaľovaním nevyhnutného, teda stretu západu s Ruskom na bojisku?

Vypočujte si podcast denníka Pravda s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom.

Ďalšie podcasty Pravdy