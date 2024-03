Mienka Ukrajincov o Slovensku sa zhoršila, ale Fica hodnotia lepšie ako Orbána

Postoj Ukrajincov k iným štátom a lídrom sa zjavne odvíja od toho, ako vojensky pomáhajú ich napadnutému štátu a či sa im pozdáva, ako o ozbrojenom konflikte s Ruskom rozprávajú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnilo Razumkovo stredisko, čo je bezmála 30 rokov v Kyjeve pôsobiaci uznávaný inštitút politických štúdií. Do ankety zaradili najmä mocnosti a krajiny, s ktorými Ukrajina susedí, takže sa medzi ne dostalo aj Slovensko. Stredisko vybralo viac-menej podobne do prieskumu zahraničných štátnikov.