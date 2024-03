Ruské letectvo krváca. Čo spôsobuje Moskve bolestné straty na nebi?

Unikátne zábery zostrelenia ruského prieskumného lietadla Beriev A-50 Video Moment zostrelenia ruského prieskumného lietadla Beriev A-50, ktoré sa márne snaží svetlicami zmiasť približujúcu sa protilietadlovú raketu. / Zdroj: Telegram

Ruský letecký priemysel, oslabený zahraničnými sankciami, má problémy s výrobou viac ako pár desiatok nových bojových lietadiel ročne. To znamená, že Rusi strácajú lietadlá približne 20-krát rýchlejšie, ako ich dokážu nahradiť, píše portál Forbes.

Ukrajinské ministerstvo obrany v utorok (27.2.) oznámilo deviate a desiate zostrelenie nadzvukových bombardérov Su-34 za tento mesiac. „Ups, urobili sme to znova!“ vtipkovalo ministerstvo. „A teraz je to 10 zničených ruských lietadiel za 10 dní,“ dodali obrancovia.

O dva dni neskôr ukrajinské letectvo avizovalo zničenie ďalších dvoch ruských stíhacích bombardérov Suchoj Su-34. Na Telegrame to uviedol veliteľ ukrajinských vzdušných síl generálporučík Mykola Oleščuk. „Zdá sa, že to nechápu! Ruskí piloti nerobia žiadne závery! Dnes o zhruba 9:00 boli na frontoch pri Avdijivke a Mariupoli zničené ďalšie dva Su-34 patriace okupantom! Spolu k víťazstvu!" napísal Oleščuk.

Obrancovia zničili za február desať stíhacích bombardérov Su-34, dve stíhačky Su-35 a jedno lietadlo A-50 na detekciu a riadenie radarov s dlhým dosahom, uvádza Ukrajina. „Február je najkratší mesiac v roku, no naši obrancovia oblohy dosiahli najväčšie výsledky v zostrelení ruských lietadiel od októbra 2022,“ pochválilo sa ukrajinské ministerstvo obrany.

Posledný spomenutý stroj, lietadlo Beriev A-50 včasnej výstrahy, je obzvlášť najciteľnejšia strata pre ruskú armádu. Ten sa zrútil minulý piatok nad Azovským morom. Ukrajinská rozviedka tvrdí, že zničené lietadlo patrilo k modernizovanej verzii A-50U v hodnote 350 miliónov dolárov. Tieto lietadlá už Rusko nevyrába, navyše možno predpokladať, že na palube lietadla boli vycvičení špecialisti, ktorých nemožno ľahko nahradiť.

Efektívnosť protivzdušnej obrany

Ako Ukrajinci presne zostrelili toľko lietadiel, koľko tvrdia, nie je jasné. Je pravdepodobné, že ukrajinské letectvo pridelilo niektoré americké systémy Patriot mobilným skupinám protivzdušnej obrany. Tie sa rýchlo pohybujú v tesnej blízkosti frontovej línie, prepadnú ruské lietadlo, a následne sa rýchlo premiestnia, aby sa vyhli protiútoku. Takisto je zrejmé, že Ukrajinci presunuli nórsko-americké mobilné batérie NASAMS bližšie k frontovej línii. To nasvedčuje aj fakt, že sa Rusom prednedávnom podaril zničiť prvý z týchto systémov neďaleko mesta Záporožie, píše portál Forbes.

Skutočnosti nasvedčujú tomu, že vyššie uvedené systémy nasadzuje pravdepodobne ukrajinská armáda agresívnejším spôsobom. Rizikom tejto taktiky sú pomalé dodávky munície pre odpaľovacie systémy Patriot a NASAMS, vyrábané v Spojených štátoch. Obzvlášť v situácii, kedy americká pomoc uviazla v Kongrese.

Čítajte aj 'Je to naša krajina a naše nebo.' Ukrajinci za tri dni zlikvidovali šesť ruských moderných lietadiel

Ďalšou možnosťou bolestných leteckých strát Rusov, môže byť aj ich vlastná činnosť. Okupačná armáda cíti po dobytí Avdijivky príležitosť a nezastavujú ofenzívu okolo mesta. Chcú tak pripraviť ukrajinské sily o možnosť oddýchnuť si a vytvoriť silnejšiu obrannú líniu v blízkosti Avdijivky.

„Nepriateľ prekonal strach z použitia letectva priamo nad bojiskom,“ vysvetľuje Ukrajinské centrum pre obranné stratégie. „Hoci to vedie k strate lietadiel, ich pozemné sily získavajú palebnú výhodu,“ dodáva ukrajinské centrum. Nárast ruských útočných výpadov predstavuje pre obrancov viac cieľov. Takže prirodzene zostrelili aj viac ruských lietadiel.

Zameraj Rusov a páľ! Ako vyzerá vojna z kokpitu Su-25 Video Piloti stíhačiek Su-25 pokračujú v ničení ruských okupačných síl na frontových líniách. / Zdroj: Ukrajinské vzdušné sily

Ako tvrdí portál iDNES.cz, asi najpopulárnejší ruský letecký bloger Fighterbomber nedávno priznal, že na nad ukrajinským nebom je v poslednej dobe poriadne horúco. „Chochli pália na naše útočiace lietadlá, schválne sypú do vzduchu aj na zemi rakety všetkých typov v nádeji, že niečo zasiahnu. Naše posádky manévrujú, vracajú sa hlboko nad naše územie. A potom sa naša protiletecká obrana prebudí a začne páliť po všetkých. A v kabíne začne zápas o život," napísal Telegrame.

Otázky prinieslo zlikvidovanie lietadla A-50. Ruskí vojnoví blogeri na telegramových kanáloch, ako Dva majora a Vojennyj osvedomiteľ boli presvedčení, že si Rusi opäť zostrelili stroj sami. Ukrajinská strana uviedla, že sa im útok podaril upravenou verziou sovietskeho protilietadlového systému S-200, ktorý dostrelí viac ako 200 – 300 kilometrov. Práve tento systém bol vyvinutý na odstrel bombardérov na dlhšiu vzdialenosť a vlastnila ho aj Československá ľudová armáda.

Zlý deň pre Rusov. Ukrajinci hlásia zostrelenie prieskumného lietadla A-50 Video Ukrajinským ozbrojeným silám sa podarilo zostreliť ruské lietadlo včasnej výstrahy a velenia A-50 a poškodiť lietadlo Il-22M, slúžiace ako lietajúce veliteľské stredisko. / Zdroj: Telegram Anton Heraščenko

Úsiliu Ukrajiny pomáha, že ruskí piloti sú čoraz viac slepí, voči ukrajinským raketám. Ruské letectvo kedysi počítalo so svojimi aktívnymi radarovými lietadlami A-50, aby senzormi pokryli celé územie Ukrajiny. Obrancovia, ich likvidáciou, eliminovali tretinu pokrytia a vytvorili slepé miesta, kde ruskí piloti môžu mať problém spozorovať blížiace sa rakety, keďže nedostávajú z A-50 radarové signály. Strata drahého lietadla začína byť významná a strata ďalšieho by predstavovalo pre Rusov bolestné komplikácie. O to viac, keď dorazia brániť ukrajinské nebo stíhačky F-16. Americké stroje by sa potenciálne stali ešte silnejšími.

Rusi tvrdili, že disponovali približne len deviatimi strojmi tohto typu, ktoré môžu navádzať a riadiť ruské vzdušné útoky na Ukrajinu, ale nie všetky lietadlá boli bojaschopné. Jedno lietadlo sa Ukrajincom podarilo zničiť aj nad Azovským morom minulý mesiac, kedy súčasne zasiahli Il-22M, lietadlo, slúžiace ako veliteľské stredisko a komunikačné centrum. Pred rokom sa ďalší A-50 na letisku v Bielorusku stal terčom útoku, ku ktorému sa následne prihlásilo bieloruské hnutie odboja. Celkovo tak prišli už o tri tieto strategicky významné stroje.