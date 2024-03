ONLINE: Rastú obavy z ruskej ofenzívy. Rusi by na to potrebovali oveľa viac vojakov, tvrdí vojenský šéf NATO

Ukrajinskí predstavitelia sa obávajú, že ruský postup na Ukrajine by mohol do leta nabrať na obrátkach, píše agentúra Bloomberg s odvolaním sa na interné analýzy Ukrajincov. Rusko by na to potrebovalo významne zvýšiť počet vojakov aj tankov, pripomenula agentúra skoršie vyjadrenie predsedu Vojenského výboru NATO Roba Bauera.